Королева о запрете на въезд в Украину: мне пришили историю с Крымом, нужен был прецедент

Юля Ухина
Юля Ухина
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Наташа Королева прокомментировала запрет въезда на территорию Украины

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева заявила, что ей запретили въезд на территорию Украины из-за якобы "пришитого" к ней дела о Крыме.

Такими подробностями 47-летняя артистка поделилась в интервью для программы "Осторожно, Собчак!". По словам Королевой, она не посещала полуостров после его аннексии и никак не высказывалась об этом. Певица отметила, что считает дело против нее сфабрикованным (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Почему мне запретили въезд в Украину? Мне пришивали историю с Крымом. Пришивали, потому что этой истории у меня не было. Я не нарушала границы, как СБУ говорит. Присоединили к запрещенным спискам из-за моих высказываний, но у меня и высказываний не было. Вот просто так запретили. Я, видимо, уникальный персонаж... У меня был объявлен концерт в зале Украина. Он был весь продан, мы готовили второй концерт. И видимо поступила разнарядка сверху, что надо мочить директора Украины и директора Жовтневого за то, что они привозят российских звезд. И первая русская артистка – Наташа Королева. Я хоть и киевлянка, но установка то получена. Им нужен был прецедент. И я оказалась той артисткой, у которой продан зал, объявлен второй концерт... Начали копать, что пришить. Нашли фотографию с Путиным, нашли то, что я в партии "Единая Россия" и Крым. Это была красная тряпка тогда. И раздули огромную кампанию. Мне было невероятно обидно", – заявила она.

Наташа Королева прокомментировала запрет въезда на территорию Украины

Королева также добавила, что в конце 2013 года – во время Майдана – она якобы "поддерживала студентов и протестующих".

"Когда случился первый Майдан, когда вышли студенты, все мои родственники и друзья жарили котлеты и варили борщи. Носили на Майдан. Я пускала их в свою квартиру, она там рядом. Когда пошла глобальная заваруха, я говорила, что будет все плохо... Плохо для всех. Моя бабушка говорила: "Наташа, можно с родственниками поругаться, но с соседями нельзя. Пусть лучше плохой мир, но с соседями надо уметь находить общий язык", – подытожила певица.

Наташа Королева и Ксения Собчак

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2019 года певица украинского происхождения Наташа Королева обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ей въезд в страну.

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