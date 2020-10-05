Королева назвала главные 'косяки' изменившего ей Тарзана

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева заявила, что считает секс на стороне супруга Сергея Глушко (Тарзана) не изменой, а "подставой". А также рассказала об ошибках, которые привели его к этому.

Подробностями 47-летняя артистка поделилась в интервью для программы "Осторожно, Собчак!". По словам Королевой, первая ошибка Тарзана состояла в том, что он встречался с двумя девушками в их квартире, а не снял номер в гостинице (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я считаю, что муж мне не изменил. Этот его выброс, который он там выдал, из-за того, что он очень импульсивный. Он такой – взрослый ребенок. Его эмоциональная составляющая очень ярко выражена... Я не считаю, что это измена – это подстава. Это разные вещи... Его самый жирный косяк был в том, что он договорился о встрече в квартире, хотя мы там не живем – это у нас перевалочная база. И второе, когда он открыл дверь, и там стояли две Венеры, одна из которых точно на Венеру не тянула. Вот тут надо было девочек отправлять", – заявила Королева.

Певица также отметила, что ее муж просто "потерял нюх". А также добавила, что верит в то, что измена Тарзана – единоразовая.

"То есть, тут он как бы нюх потерял. За 20 лет не терял, а тут потерял. Он такой, пришли телки, не может отказать, приглашает, чтобы чай хоть попить... Вот это по сути было две его основные ошибки. Все остальное – делалось по плану строго намеченному. Кем? Не знаю... Но я ему верю, что это был один раз. Ведь за 20 лет узнала все его пристрастия, желания и т.д", – подытожила Королева.

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