Королева: мужчинам легче – на левачок сходил, и как бы поправил ситуацию

Российская певица украинского происхождения Наташа Королева прервала молчание и дала первое интервью после измены мужа Сергея Глушко.

Так, 47-летняя артистка рассказала о кризисе среднего возраста у женщин и призналась, что не впервые сталкивается с проблемами в браке. Об этом Королева сообщила в интервью для YouTube-шоу "Почти серьезно" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Девочки должны не забывать о том, что как раз в этот период кризисный происходят все самые неблагополучные вещи в семье. И мужья уходят к молодым именно в этот период, потому что не всегда твой спутник разделяет с тобой эти ощущения. Потому что бывает, что это у тебя состояние кризиса, а муж-то на подъеме, у него, наоборот, тестостерон зашкаливает, ему хочется огня. Или бывает по-другому. Муж все уже, он лежит на диване, у него пиво, футбол, и ему уже ничего не хочется. А она увядает рядом с ним, она от него ничего не получает. Понимаете, это мужчинам легче – на левачок сходил, и как бы поправил ситуацию. А женщины нет, они все-таки семейные, особенно те, кто давно живут вместе, и есть домашний очаг, и дети. Для них это сложней гораздо", – поделилась Королева.

Артистка также добавила, что в такой момент женщина "должна взять себя в руки и полностью пересмотреть свою жизнь".

"Вот в этот момент вы просто должны себя собрать. Выбросить старый гардероб, купить что-то новое. То есть заставить себя. Это очень важно!" – подытожила Королева.

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