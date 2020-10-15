Королева Елизавета впервые за семь месяцев пандемии вышла на публику

Королева Великобритании Елизавета II вместе с принцем Уильямом приняли участие в официальном открытии нового центра энергетической аналитики в городе Солсбери. Это первый выход на публику Ее Величества за семь месяцев пандемии.

В рамках визита монархи пообщались со специалистами, которые занимаются защитой Великобритании от терроризма и организованной преступности, и с учеными, которые изучают природу химического оружия и вируса COVID-19 (фото смотрите ниже).

Королева Елизавета с принцем Уильямом. Twitter The Royal Family

Также известно, что Елизавета II прибыла в центр на вертолете, а Уильям приехал на автомобиле. Все 48 человек, с которыми контактировали представители королевской семьи, прошли тест на коронавирус.

Королева Елизавета II посетила город Солсбери. Twitter The Royal Family

Напомним, с марта 2020 года королева Елизавета II и ее супруг, принц Филипп, находились на самоизоляции в Виндзорском замке, а затем они отправились в Сандрингемский дворец в графстве Норфолк.

Королева Елизавета II на открытии нового центра энергетической аналитики. Twitter The Royal Family

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее распространили информацию, что королева Елизавета II в 2019 году тайно запланировала отправить принца Гарри и Меган Маркл на несколько лет в Южную Африку, чтобы продвигать интересы британской короны.