Королева Елизавета впервые за семь месяцев пандемии вышла на публику

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
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Королева Елизавета впервые за долгое время вышла на публику

Королева Великобритании Елизавета II вместе с принцем Уильямом приняли участие в официальном открытии нового центра энергетической аналитики в городе Солсбери. Это первый выход на публику Ее Величества за семь месяцев пандемии.

В рамках визита монархи пообщались со специалистами, которые занимаются защитой Великобритании от терроризма и организованной преступности, и с учеными, которые изучают природу химического оружия и вируса COVID-19 (фото смотрите ниже).

Королева Елизавета с принцем Уильямом.

Также известно, что Елизавета II прибыла в центр на вертолете, а Уильям приехал на автомобиле. Все 48 человек, с которыми контактировали представители королевской семьи, прошли тест на коронавирус.

Королева Елизавета II посетила город Солсбери.

Напомним, с марта 2020 года королева Елизавета II и ее супруг, принц Филипп, находились на самоизоляции в Виндзорском замке, а затем они отправились в Сандрингемский дворец в графстве Норфолк.

Королева Елизавета II на открытии нового центра энергетической аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее распространили информацию, что королева Елизавета II в 2019 году тайно запланировала отправить принца Гарри и Меган Маркл на несколько лет в Южную Африку, чтобы продвигать интересы британской короны.

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