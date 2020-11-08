Королева Елизавета впервые вышла на публику в маске. Фото

Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике в защитной маске.

После того как королеву раскритиковали за несоблюдение мер безопасности в период пандемии коронавируса, она посетила Вестминстерское аббатство в защитной маске.

94-летняя Елизавета II возложила на могилу Неизвестного солдата цветы в честь памяти павших солдат.

На публике она появилась в траурном наряде: в черном пальто, черной шляпе в дополнении с перчатками, с жемчужным колье на шее, и с брошью. Даже защитная маска была в тон к наряду. В аббатстве, помимо королевы, присутствовали буквально считанные люди, задействованные в этом мероприятии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, когда королева Елизавета II покинет престол и кому его передаст.