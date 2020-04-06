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6 апреля • обновлено в 19:42
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Королева Елизавета II выступила с обращением: в сети обнаружили тайный знак

1.2т
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Королева Великобритании Елизавета II записала видеообращение в связи с мировой пандемией коронавируса нового типа COVID-19. В одежде монархини обнаружили тайный знак.

Так, как оказалось зеленый цвет, в который была одета королева, означает "перерождение", а бирюзовая брошь "возвращает к более счастливым временам", пишет Daily Mail.

Королева Елизавета II выступила с обращением: в сети обнаружили тайный знак

Стилист Сьюзи Хэслер рассказала, что решение королевской семьи носить бирюзу является важным символом.

"Это очень успокаивающий цвет, и он также является представителем надежды и исцеления", - сказала она.
Королева Елизавета II выступила с обращением: в сети обнаружили тайный знак

Сама королева призвала британцев соблюдать самодисциплину и помогать друг другу.

"Я надеюсь, что в будущие годы все смогут гордиться тем, как они ответили на этот вызов. А те, кто придет после нас, будут говорить, что это поколение британцев было не менее сильным, чем все другие. Что такие отличительные черты, как самодисциплина, спокойная благожелательная твердость характера и сочувствие, все еще характеризуют эту страну", — заявила Елизавета II.

Напомним, что 25 марта стало известно, что у принца Чарльза в Великобритании обнаружили коронавирус COVID-19.

При этом больной коронавирусом принц Чарльз недавно общался с королевой Елизаветой II.

Как сообщал OBOZREVATEL, принц Уэльский Чарльз мог заразиться вирусом от князя Монако Альбера II, с которым он встречался ранее.

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Автор
Мария Дидык
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