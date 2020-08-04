Королева Елизавета II после скандала поздравила Меган Маркл с днем ​​рождения

Королева Елизавета II публично поздравила герцогиню Сассекскую Меган Маркл с 39-летием несмотря на то, что они вместе с принцем Гарри неожиданно сложили полномочия.

Приветствие появилось на официальной странице руководительницы Великобритании в Instagram. Также в соцсети разместили архивную фотографию королевы и Меган Маркл, сделанную два года назад во время их первого совместного выхода в свет.

В сети распространяют слухи, что Елизавета не простила Маркл выход из королевской семьи Getty Images

Прошлым летом Елизавета II не поздравила жену принца Гарри, ведь еще тогда их отношения не были идеальными. В сети считают, что в Букингемском дворце переступили через свои принципы, чтобы показать миру сплоченную семью, которая за последний год пережила немало скандалов.

"Поздравляю герцогиню Сассекскую с днем ​​рождения!" – короткао поздравила королева.

Отметим, что Маркл стала одной из самых скандальных персон в королевской семье. В первую очередь потому, что неоднократно нарушала протоколы и якобы именно с ее подачи Гарри принял решение отказаться от королевских полномочий. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как выглядела Меган до свадьби с британским принцем.

Приветствие королевы Елизаветы II Instagram @theroyalfamily

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