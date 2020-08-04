Королева Елизавета II после скандала поздравила Меган Маркл с днем рождения
Королева Елизавета II публично поздравила герцогиню Сассекскую Меган Маркл с 39-летием несмотря на то, что они вместе с принцем Гарри неожиданно сложили полномочия.
Приветствие появилось на официальной странице руководительницы Великобритании в Instagram. Также в соцсети разместили архивную фотографию королевы и Меган Маркл, сделанную два года назад во время их первого совместного выхода в свет.
Прошлым летом Елизавета II не поздравила жену принца Гарри, ведь еще тогда их отношения не были идеальными. В сети считают, что в Букингемском дворце переступили через свои принципы, чтобы показать миру сплоченную семью, которая за последний год пережила немало скандалов.
"Поздравляю герцогиню Сассекскую с днем рождения!" – короткао поздравила королева.
Отметим, что Маркл стала одной из самых скандальных персон в королевской семье. В первую очередь потому, что неоднократно нарушала протоколы и якобы именно с ее подачи Гарри принял решение отказаться от королевских полномочий. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как выглядела Меган до свадьби с британским принцем.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;
Такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол Виндзорской династии;
Через решение отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.