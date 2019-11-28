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29 ноября • обновлено в 11:14
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Сталин еще жил: каким был мир, когда королева Елизавета взошла на престол

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По информации СМИ, королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II планирует покинуть престол через полтора года, когда ей исполнится 95.

Свои полномочия она должна передать своему 71-летнему сыну, принцу Чарльзу. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, каким был мир 67 лет тому назад, когда Елизавета II только взошла на престол.

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Елизавета Александра Мария воссела на трон 6 февраля 1952 года, когда ей было 25. В этот же день от рака легких в возрасте 56 лет умер король Великобритании Георг VI.

Елизавета II в молодости

Елизавета II в молодости

bbc.com

Между США и СССР к тому времени уже началась "холодная война".

СССР последний год руководил Иосиф Сталин. Он умер 5 марта 1953 года. Президентом США в 1952 году был Гарри Трумэн.

Иосиф Сталин

Иосиф Сталин

Wikipedia

Будущий президент США Джон Кеннеди в 1952-м работал в Конгрессе США. В 1961 году он стал вторым самым молодым президентом в истории страны (после Теодора Рузвельта) и самым молодым, избранным на эту должность.

Гарри Трумэн

Гарри Трумэн

globallookpress.com

Нынешний президент США Дональд Трамп готовился пойти в первый класс. Ему было 5 лет.

Также в 1952 году впервые с 1881 года в США не было зарегистрировано ни одного случая линчевания.

Дональд Трамп в молодости

Дональд Трамп в молодости

wikipedia.org

Западная Германия в 1952-м согласилась выплатить Израилю 293 миллиона долларов в качестве компенсации за злодеяния времен Второй мировой войны.

26 февраля 1952 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль объявил о создании атомной бомбы.

В то же время между Корейской Народно-Демократической Республикой и Южной Кореей идет Корейская война, которая закончится в июле 1953-го.

Уинстон Черчилль

Уинстон Черчилль

mydiscoveries.ru

В Дании врач Кристиан Гамбургер в 1952-м сделал первую успешную операцию по изменению пола.

Пуэрто-Рико получает статус "свободно присоединившегося к США государства".

Генеральная ассамблея и Совет безопасности ООН создают Комиссию по разоружению (Бразилия, Чили, Франция, Греция, Великобритания, Канада, Нидерланды, Пакистан, Тайвань, Турция, СССР, США).

Роспись часовни в Валлорисе. Пабло Пикассо, 1952

Роспись часовни в Валлорисе. Пабло Пикассо, 1952

picassolive.ru

Пабло Пикассо в 1952-м был еще жив и расписывал часовню в Валлорисе (сейчас ее знают как "Храм мира"). Художник умер 8 апреля 1973 года.

Кроме того, именно в 1952 году поступают в продажу солнцезащитные очки, сделанные на основе очков военного образца.

Сталин еще жил: каким был мир, когда королева Елизавета взошла на престол

glasses.ua

В Киеве тогда еще не достроили мост Патона, а в Барселоне снова начали строить церковь Ла Саграда Фамилия.

Ла Саграда Фамилия

Ла Саграда Фамилия

"Тонкости туризма"

В 1952 году также родился нападающий киевского "Динамо" и сборной СССР, обладатель "Золотого мяча" Олег Блохин. В 112 играх за сборную СССР он забил 44 гола.

Олег Блохин

Олег Блохин

Football.ua

Как известно, Елизавета II установила рекорд среди всех монархов Британии как по продолжительности правления, так и по возрасту – с 2015 года она является старейшей, а с 2016 года – самой долгоправящей действующей королевской особой в мире.

Елизавета Александра Мария является не только британской королевой, но также главой Содружества Наций и действующим монархом в 15 независимых государствах, включая Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Ямайку.

Елизавета II

Елизавета II

REUTERS

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Королева Елизавета II готова отречься от престола: кто станет новым правителем

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елизавета II приняла беспрецедентное решение по отношению к своему сыну Эндрю. Впервые в истории монаршей семьи ее члена официально отстранили от всех дел.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Алина Мельник
Персона
Елизавета II
Место
Великобритания
Теги
политика История
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roman vasylovych
roman vasylovych
бабця рулить!!! світом...
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