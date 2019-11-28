Сталин еще жил: каким был мир, когда королева Елизавета взошла на престол

По информации СМИ, королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II планирует покинуть престол через полтора года, когда ей исполнится 95.
Свои полномочия она должна передать своему 71-летнему сыну, принцу Чарльзу. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, каким был мир 67 лет тому назад, когда Елизавета II только взошла на престол.
Елизавета Александра Мария воссела на трон 6 февраля 1952 года, когда ей было 25. В этот же день от рака легких в возрасте 56 лет умер король Великобритании Георг VI.
Елизавета II в молодости
bbc.com
Между США и СССР к тому времени уже началась "холодная война".
СССР последний год руководил Иосиф Сталин. Он умер 5 марта 1953 года. Президентом США в 1952 году был Гарри Трумэн.
Иосиф Сталин
Wikipedia
Будущий президент США Джон Кеннеди в 1952-м работал в Конгрессе США. В 1961 году он стал вторым самым молодым президентом в истории страны (после Теодора Рузвельта) и самым молодым, избранным на эту должность.
Гарри Трумэн
globallookpress.com
Нынешний президент США Дональд Трамп готовился пойти в первый класс. Ему было 5 лет.
Также в 1952 году впервые с 1881 года в США не было зарегистрировано ни одного случая линчевания.
Дональд Трамп в молодости
wikipedia.org
Западная Германия в 1952-м согласилась выплатить Израилю 293 миллиона долларов в качестве компенсации за злодеяния времен Второй мировой войны.
26 февраля 1952 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль объявил о создании атомной бомбы.
В то же время между Корейской Народно-Демократической Республикой и Южной Кореей идет Корейская война, которая закончится в июле 1953-го.
Уинстон Черчилль
mydiscoveries.ru
В Дании врач Кристиан Гамбургер в 1952-м сделал первую успешную операцию по изменению пола.
Пуэрто-Рико получает статус "свободно присоединившегося к США государства".
Генеральная ассамблея и Совет безопасности ООН создают Комиссию по разоружению (Бразилия, Чили, Франция, Греция, Великобритания, Канада, Нидерланды, Пакистан, Тайвань, Турция, СССР, США).
Роспись часовни в Валлорисе. Пабло Пикассо, 1952
picassolive.ru
Пабло Пикассо в 1952-м был еще жив и расписывал часовню в Валлорисе (сейчас ее знают как "Храм мира"). Художник умер 8 апреля 1973 года.
Кроме того, именно в 1952 году поступают в продажу солнцезащитные очки, сделанные на основе очков военного образца.
glasses.ua
В Киеве тогда еще не достроили мост Патона, а в Барселоне снова начали строить церковь Ла Саграда Фамилия.
Ла Саграда Фамилия
"Тонкости туризма"
В 1952 году также родился нападающий киевского "Динамо" и сборной СССР, обладатель "Золотого мяча" Олег Блохин. В 112 играх за сборную СССР он забил 44 гола.
Олег Блохин
Football.ua
Как известно, Елизавета II установила рекорд среди всех монархов Британии как по продолжительности правления, так и по возрасту – с 2015 года она является старейшей, а с 2016 года – самой долгоправящей действующей королевской особой в мире.
Елизавета Александра Мария является не только британской королевой, но также главой Содружества Наций и действующим монархом в 15 независимых государствах, включая Австралию, Канаду, Новую Зеландию и Ямайку.
Елизавета II
REUTERS
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елизавета II приняла беспрецедентное решение по отношению к своему сыну Эндрю. Впервые в истории монаршей семьи ее члена официально отстранили от всех дел.
Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!