Королева Елизавета II и принц Филипп поженились 73 года назад: какими были в молодости и как выглядят сейчас

Британская королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп отмечают 73-ю годовщину свадьбы. Они поженились в 1947 году – их брак считается самым длинным монархическим союзом в истории.

За годы совместной жизни у королевской пары – четверо детей, восемь внуков и столько же правнуков. По случаю торжественной даты на официальной странице Букингемского дворца в Twitter опубликовали свежую фотографию супругов. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как Елизавета II и ее муж Филипп выглядели в молодости (фото и видео смотрите ниже).

В последнее время из-за пандемии супруги проводят мало времени вместе – они живут в разных местах с целью минимизировать риски заражения коронавирусом. 99-летний Филипп пребывает резиденции в Сандригеми в Восточной Англии, а 94-летняя Елизавета ІІ большую часть времени проводит в Виндзорском замке.

Елизавета II и Филипп в 2020 году. Twitter Букингемского дворца

Как начинался роман будущей королевы и принца Филиппа

Пара познакомилась в раннем возрасте – в 1934 году на официальном мероприятии: Елизавете тогда было всего 8 лет, Филиппу – 13. Вторая встреча состоялась спустя пять лет, в 1939 году и, по мнению биографов королевской семьи, стала судьбоносной.

18-летний Филипп тогда уже учился в Британском королевском военно-морском колледже в Дартмуте, а его родители уже задумывались о потенциальной избраннице для сына. Елизавете на то время было 13 лет.

Елизавета II и Филипп.

Высокий, статный Филипп запал в сердце юной принцессы, и она больше ни о ком и думать не могла. Вскоре Филипп стал частым гостем в Букингемском дворце. И хотя родители Елизаветы не считали его серьезной кандидатурой на роль мужа принцессы, девушка была уверена, что именно он ее судьба. В итоге отец Елизаветы, король Георг VI, дал разрешение на брак спустя 8 лет. 21-летняя Елизавета и 26-летний Филипп обвенчались 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве.

Елизавета II и Филипп: фото со свадьбы. ELLE

После женитьбы Филипп отказался от титулов "принц Греческий" и "принц Датский" и принял британское подданство. Король Георг VI накануне заключения брака присвоил будущему зятю титул герцога Эдинбургского, графа Мерионетского и барона Гринвичского.

Свадьба Елизаветы II и Филиппа .

Интересно, что во время свадебной церемонии, произнося клятву, будущая королева Британии Елизавета II заявила, что обещает всю свою жизнь покоряться мужу. Это несколько удивило общественность, потому как после ее коронации по законам монархии, Филипп должен будет повиноваться ей. Несмотря на высокое положение, они сумели построить крепкий семейный союз.

Свадьба Елизаветы и Филиппа. ВВС

В этом браке родились четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, принцесса Анна, "принцесса королевской крови", принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард,граф Уэссекский.

Елизавета II и Филипп в молодости. Pinterest

Елизавета II и Филипп в молодости. Pinterest

Молодые Елизавета II и Филипп. Marie Claire

Елизавета II и Филипп с детьми.

Елизавета II и Филипп. ELLE

Британская королева отмечает годовщину свадьбы с мужем. BBC

Ранее OBOZREVATEL показывал 10 редких фото британской королевы Елизаветы II, которые были сделаны в ее молодости.