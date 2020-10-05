Королева Елизавета хотела отправить Маркл и Гарри в Африку: выяснилась причина

Королева Елизавета II в 2019 году тайно запланировала отправить принца Гарри и Меган Маркл на несколько лет в Южную Африку, чтобы продвигать интересы британской короны.

Как пишет издание Daily Mail, сначала СМИ распространили информацию, что такое решение было принято из-за популярности пары. Супруги могли отвлечь внимание от будущего короля страны принца Уильяма и его семьи.

Однако в новой книге "Битва братьев" британского историка Роберта Лейси говорится, что на самом деле королева таким образом хотела сделать Гарри и Меган счастливее. Ее Величество вспомнила свой собственный опыт, когда, будучи принцессой, вместе с мужем Филиппом жила в Мальте. Тогда она временно не исполняла своих обязанностей.

Елизавета также отмечала, что пара могла выбрать не только ЮАР, но любую страну из Содружества наций. В сентябре 2019 года они даже совершили турне по Африке, однако уже в январе 2020 года герцог и герцогиня заявили, что хотят сложить свои полномочия. Через несколько месяцев супруги переехали в США, где проживают и сейчас.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принц Гарри и его жена Меган Маркл согласились сниматься в реалити-шоу об их жизни, договорившись со стриминговим сервисом Netflix.