Король Таиланда изолирован в роскошном отеле с 20 любовницами: впечатляющие фото

67-летний король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) самоизолировался из-за коронавируса с 20 любовницами в роскошном отеле за границей.
Об этом сообщает Daily Mirror. По словам издания, тайский король выкупил все номера четырехзвездочного немецкого отеля Grand Hotel Sonnenbichl и разместился там на время карантина. Находится ли его жена Сутхида Тиджаи вместе с ним и его "гаремом", не уточняется.
Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) и Сутхида Тиджаи
Фото: antikor.com.ua
Отель Grand Hotel Sonnenbichl
Фото: mirror.co.uk
Отмечается, что побег короля на другой конец света вызвал возмущение на его родине, где королевская власть считается божественной. Хотя в стране грозит тюремный срок до 15 лет за оскорбление или критику монарха, в соцсетях все чаще задают себе вопрос: "Зачем нужен такой король?"
Маха Вачиралонгкорн (Рама Х)
Фото: mirror.co.uk
К слову, в Германии введен комендантский час, а людям запрещено собираться больше, чем по двое. Однако для монарха сделали исключение: Раме Х дали официальное разрешение на въезд и отдых в стране несмотря на режим всеобщей изоляции.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 1 мая 2019 года король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил о браке с начальницей своей охраны, генералом Сутхидой Тиджаи.
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