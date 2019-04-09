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Король Ночи из ''Игры престолов'' погостит в Киеве: что известно

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Британо-американский актер Ричард Брейк, игравший в культовой саге "Игра престолов" роль Короля Ночи, приедет в Киев.

1 и 2 июня актер станет специальным гостем тематического фестиваля Comic Con Ukraine, где пообщается с поклонниками сериала и проведет автограф-сессию. Об этом сообщается на официальной странице мероприятия в Facebook.

Ричард Брэйк

Ричард Брэйк

Фото: facebook.com

На сегодняшний день Ричард Брейк сыграл более 60 ролей, среди них помимо "Игры престолов" проекты "Бэтмен: Начало", "Судьба", "Король человек: Служба Таранов", "Тор: Царство темряви", "Черная Орхидея" и другие.

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"На Kyiv Comic Con вы сможете пообщаться с Ричардом, а также получить автограф и фотографию на память. Автограф и фотосессии состоятся 1 июня, а открытая встреча на главной сцене - 2 июня, в воскресенье. Окончательное расписание появится в мае", - сообщается в соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая серия финального восьмого сезона "Игры престолов" выйдет на экраны в США 14 апреля, а буквально через пару дней появится дубляж на русской и украинском языке. НВО представил полный трейлер своих новинок, где показал нарезку из сериала.

3 апреля в нью-йоркском Radio City Music Hall состоялась премьера, на которой присутствовали авторы проекта и актеры, снявшиеся в ленте.

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Тема
Игра Престолов
Место
УкраинаКиев
Теги
Игра престолов 8актерФестиваль
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Гэй пановэ! Мы сдерживаем навалу белых ходоков с севера, так они, с..ка с запада, с тыла заходят!
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