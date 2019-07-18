"Корчишь хохлушку": россияне накинулись на Борисову за поездку в Киев

Россияне раскритиковали скандальную телеведущую Дану Борисову за визит в Украину.
Гневные сообщения оставили в комментариях под видео, на котором она похвасталась, что благополучно снялась в роли наставницы в проекте "Пацанки" в Киеве.
"Не могу публиковать фото с девочками и рассказывать подробности сьемки,так как подписала договор. Но то, что я услышала от них, и увидела их лица, и эти объятия и слезы прощания со мной, это потрясло. Прощаюсь с Киевом и еще раз повторюсь, он произвел на меня хорошее, доброе впечатление, хотя, быть может, мне просто повезло", – написала Борисова.
Дана Борисова в Киеве
instagram/danaborisova_official
Многие адекватно отреагировали, похвалив телеведущую и отметив, что нет ничего удивительного в отличном впечатлении от Киева, потому что в украинской столице живут добрые люди. Но особо рьяным россиянам "полоснуло по глазам", что Борисова подписала геолокацию, как "Майдан Незалежности. Вул. Хрещатик".
Дана Борисова
instagram/danaborisova_official
"Ну какая на*рен Вулыца. Вы ж россиянка, не строите из себя хохлушку, вам этот не идет, просто улица, не морочьте голову ни себе, ни людям", – возмутился один из комментаторов (стилистика сохранена).
Также у нее снова спросили, чей Крым. Среди недовольных, помимо прочего, засветились и украинцы.
💜😘🙏Благополучно отснялась в роли наставницы в проекте #пацанки4 .Не могу публиковать фото с девочками и рассказывать подробности сьемки ,так как подписала договор 😉🤷♀️Но ,то что я услышала от них,и увидела их лица ,и эти объятия и слезы прощания со мной,это ПОТРЯСЛО 👍💜Даже я ,повидавшая ВСЯКОЕ ,за время реабилитации ,была шокирована и тронута 🤔До встречи на телеканале #пятница .Прощаюсь с #киев💙💛 и ещё раз повторюсь ,он произвёл на меня хорошее ,доброе впечатление,хотя ,быть может ,мне просто повезло 💯💙 #люблю😘 #данаборисова #ледисовершенство☂️ #лето2019
"Продажная власть впускает оккупантов на мою Родину. А нужно бы было их в тюрягу. Или выслать назад на Бензоколонку", – добавил комментатор.
Как сообщал OBOZREVATEL, Борисова приехала в Украину на съемки шоу "Пацанки". В столице она успела прогуляться по городу и поделиться несколькими фото на фоне Михайловского собора и Монумента Независимости.
Также она попыталась говорить на украинском языке, и под фото возле Монумента Независимости на вопрос – "Чей Крым?", Борисова неоднозначно ответила смайликом. Кроме того, она попробовала говорить на украинском языке.
А бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии, юрист Андрей Магера после визита телеведущей задался вопросом, когда ж россияне "перестанут шастать" в Украину.
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