"Корчишь хохлушку": россияне накинулись на Борисову за поездку в Киев

Россияне раскритиковали скандальную телеведущую Дану Борисову за визит в Украину.

Гневные сообщения оставили в комментариях под видео, на котором она похвасталась, что благополучно снялась в роли наставницы в проекте "Пацанки" в Киеве.

"Не могу публиковать фото с девочками и рассказывать подробности сьемки,так как подписала договор. Но то, что я услышала от них, и увидела их лица, и эти объятия и слезы прощания со мной, это потрясло. Прощаюсь с Киевом и еще раз повторюсь, он произвел на меня хорошее, доброе впечатление, хотя, быть может, мне просто повезло", – написала Борисова.

Дана Борисова в Киеве instagram/danaborisova_official

Многие адекватно отреагировали, похвалив телеведущую и отметив, что нет ничего удивительного в отличном впечатлении от Киева, потому что в украинской столице живут добрые люди. Но особо рьяным россиянам "полоснуло по глазам", что Борисова подписала геолокацию, как "Майдан Незалежности. Вул. Хрещатик".

Дана Борисова instagram/danaborisova_official

"Ну какая на*рен Вулыца. Вы ж россиянка, не строите из себя хохлушку, вам этот не идет, просто улица, не морочьте голову ни себе, ни людям", – возмутился один из комментаторов (стилистика сохранена).

Также у нее снова спросили, чей Крым. Среди недовольных, помимо прочего, засветились и украинцы.

"Продажная власть впускает оккупантов на мою Родину. А нужно бы было их в тюрягу. Или выслать назад на Бензоколонку", – добавил комментатор.

Как сообщал OBOZREVATEL, Борисова приехала в Украину на съемки шоу "Пацанки". В столице она успела прогуляться по городу и поделиться несколькими фото на фоне Михайловского собора и Монумента Независимости.

Также она попыталась говорить на украинском языке, и под фото возле Монумента Независимости на вопрос – "Чей Крым?", Борисова неоднозначно ответила смайликом. Кроме того, она попробовала говорить на украинском языке.

А бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии, юрист Андрей Магера после визита телеведущей задался вопросом, когда ж россияне "перестанут шастать" в Украину.

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