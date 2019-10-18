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18 октября • обновлено в 15:22
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"Тот Киев снова возвращается!" Пропагандист Корчевников высказался о поездке в Украину

1.2т Читать материал на украинском

Российский телеведущий и пропагандист Борис Корчевников рассказал о своих впечатлениях от поездки в Киев, где он участвовал в международном фестивале православного кино "Покров".

Так, Корчевников заявил, что в украинской столице к нему везде относились тепло, и он чувствовал себя "как в гостеприимном доме". Об этом пропагандист рассказал в интервью изданию "КП".

Борис Корчевников

Борис Корчевников

Фото: stolica-s.su

"Ко мне относились всюду, где я оказывался, очень тепло. Я чувствовал себя гостем в гостеприимном доме. Может оттого, что останавливался в Лавре. А может и оттого, что очень люблю Киев. Те дома киевлян, где я оказывался — это дома, из которых не хотелось уходить. Спасибо за такой прием", — сказал ведущий.

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Также Корчевников добавил, что в 2013 году у него были другие впечатления от посещения Киева. Ему тогда казалось, что украинская столица, которую он любит, "притаилась, ушла под воду как Китеж-град". Однако в этот приезд ведущий ощутил возвращение ее в прежнее состояние.

Борис Корчевников возле Киево-Печерской лавры

Борис Корчевников возле Киево-Печерской лавры

Фото из Instagram

Ранее OBOZREVATEL собрал самые дерзкие высказывания Бориса Корчевникова об Украине за годы на российском телевидении.

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Борис Корчевников
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