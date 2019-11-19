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19 ноября • обновлено в 14:52
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Копия Тимати: Решетова случайно засветила лицо маленького сына

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Невеста Тимати Анастасия Решетова случайно показала лицо их маленького сына Ратмира.

Как сообщает Telegram-канал "Только никому" ,фотография новорожденного стоит на заставке телефона Решетовой.

Анастасия Решетова и Тимати

Анастасия Решетова и Тимати

PeopleTalk

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Так, вчера, 18 ноября, Тимати и его возлюбленная пришли на бал Tatler-2019, чтобы поддержать младшую сестру рэпера.

На красной дорожке пара позировала фотографам, где журналистам и удалось увидеть лицо сына Тимати и Решетовой. Так, в руках Анастасия держала телефон, и во время съемки засветила заставку на мобильном - фото маленького Ратмира.

Анастасия Решетова засветила лицо сына

Анастасия Решетова засветила лицо сына

Telegram "Только никому"

Примечательно, что ранее Решетова уже публиковала фото с сыном, однако на всех снимках скрывала его лицо.

Анастасия Решетова с сыном

Анастасия Решетова с сыном

Instagram

Анастасия Решетова с сыном

Анастасия Решетова с сыном

Instagram

Анастасия Решетова с сыном

Анастасия Решетова с сыном

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно Анна Михно
Персоны
Анастасия Решетова Тимати
Место
Россия
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Никитенко Сергей
Никитенко Сергей
Тимати был в Крыму и там вытер сраку украинским флагом прямо на сцене во время концерта!!!
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