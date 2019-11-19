Копия Тимати: Решетова случайно засветила лицо маленького сына

Невеста Тимати Анастасия Решетова случайно показала лицо их маленького сына Ратмира.
Как сообщает Telegram-канал "Только никому" ,фотография новорожденного стоит на заставке телефона Решетовой.
Анастасия Решетова и Тимати
PeopleTalk
Так, вчера, 18 ноября, Тимати и его возлюбленная пришли на бал Tatler-2019, чтобы поддержать младшую сестру рэпера.
На красной дорожке пара позировала фотографам, где журналистам и удалось увидеть лицо сына Тимати и Решетовой. Так, в руках Анастасия держала телефон, и во время съемки засветила заставку на мобильном - фото маленького Ратмира.
Анастасия Решетова засветила лицо сына
Telegram "Только никому"
Примечательно, что ранее Решетова уже публиковала фото с сыном, однако на всех снимках скрывала его лицо.
Анастасия Решетова с сыном
Анастасия Решетова с сыном
Анастасия Решетова с сыном
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 октября 2019 года Тимати и Решетова официально стали родителями.
Вокруг Тимати и его невестой Анастасией Решетовой ходило много разных слухов. Например, в 2018 году модель обвинили в измене жениху с 19-летним сыном известного олигарха Сергеем Саркисовым-младшим.
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