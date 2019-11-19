Копия Тимати: Решетова случайно засветила лицо маленького сына

Невеста Тимати Анастасия Решетова случайно показала лицо их маленького сына Ратмира.

Как сообщает Telegram-канал "Только никому" ,фотография новорожденного стоит на заставке телефона Решетовой.

Анастасия Решетова и Тимати PeopleTalk

Так, вчера, 18 ноября, Тимати и его возлюбленная пришли на бал Tatler-2019, чтобы поддержать младшую сестру рэпера.

На красной дорожке пара позировала фотографам, где журналистам и удалось увидеть лицо сына Тимати и Решетовой. Так, в руках Анастасия держала телефон, и во время съемки засветила заставку на мобильном - фото маленького Ратмира.

Анастасия Решетова засветила лицо сына Telegram "Только никому"

Примечательно, что ранее Решетова уже публиковала фото с сыном, однако на всех снимках скрывала его лицо.

Анастасия Решетова с сыном Instagram

Анастасия Решетова с сыном Instagram

Анастасия Решетова с сыном Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL:

16 октября 2019 года Тимати и Решетова официально стали родителями.

Вокруг Тимати и его невестой Анастасией Решетовой ходило много разных слухов. Например, в 2018 году модель обвинили в измене жениху с 19-летним сыном известного олигарха Сергеем Саркисовым-младшим.

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