Копия мамы: как выглядит взрослая дочь болеющей Анастасии Заворотнюк

Дочь болеющей раком российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Стрюкова-Заворотнюк 14 января отмечает свой день рождения.
Девушке исполняется 24 года. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает узнать, как сейчас выглядит дочь звезды и чем она занимается.
instagram.com/anna_zavorotnyuk
Анна Стрюкова родилась 14 января 1996 года в браке Анастасии Заворотнюк и известного бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Девочка появилась на свет в одной из клиник Москвы, однако уже вскоре ее семья переехала жить в Лос-Анджелес, США. В 2000 году родился младший брат Анны – Майкл.
В Америке семья основала собственное агентство по продаже элитной недвижимости на западном побережье США. Однако через несколько лет, в 2004 году, семья вернулась в Россию, после того, как Анастасию утвердили на роль в проекте "Моя прекрасная няня".
instagram.com/anna_zavorotnyuk
instagram.com/anna_zavorotnyuk
С этого момента для Анны Стрюковой началась совсем другая жизнь. Маму она почти не видела, да и отец очень скоро стал надолго исчезать.
Спустя некоторое время ее родители развелись, а девочку, болезненно переживающую расставание отца с матерью, было решено отправить в Англию.
Там она окончила школу, но после завершения учебы Анна вновь вернулась в Москву.
instagram.com/anna_zavorotnyuk
По словам самой Анастасии Заворотнюк, прятать дочь от назойливых папарацци было всегда непросто. Актриса долго ничего не рассказывала о своей дочери. И только в 2011 году Заворотнюк появилась вместе со своей старшей дочерью на премьере фильма "Мамы".
Семья Анастасии Заворотнюк
instagram.com/anna_zavorotnyuk
Анастасия Заворотнюк и Анна Стрюкова
instagram.com/a_zavorotnyuk
Яркая блондинка, удивительно похожая на свою мать, вмиг стала знаменитостью. Анна Стрюкова также много писала о себе и своей семье в соцсетях, быстро набрав аудиторию.
В 2012 году дочь Анастасии Заворотнюк стала телеведущей проекта "Достать звезду" и начала сниматься в пятом сезоне сериала "Закрытая школа". Кроме того, Анна Стрюкова является успешной моделью.
instagram.com/anna_zavorotnyuk
Летом 2019 года Анна открыла вместе со своей подругой магазин D8 Moscow, но в декабре 2019 года неожиданно продала свой бизнес.
В СМИ эту информацию связывают с болезнью матери Анны и нехваткой денег на лечение актрисы.
instagram.com/anna_zavorotnyuk
instagram.com/anna_zavorotnyuk
instagram.com/anna_zavorotnyuk
Что касается личной жизни Анны Стрюковой-Заворотнюк, известно, что девушка некоторое время встречалась с рэп-исполнителем Егором Кридом, а также с сыном чеченского бизнесмена Мансуром Джамалдаевым.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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