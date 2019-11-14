"Копия" Ким Кардашьян полностью оголилась на камеру: горячее фото

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, взбудоражила поклонников пикантным снимком.

Так, на нем она позировала абсолютно голой, в соблазнительной позе. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

"Художник и его муза", — написала Роуз.

Деми Роуз Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз полностью обнажилась на камеру Фото: instagram/demirosemawby

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации модели и засыпали ее комплиментами.

"Отличная поза", "Опять разрываешь сердца и интернет", "Самая красивая девушка на этой планете", "Такая аппетитная", "Чертовски горяча", — написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Деми Роуз, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Деми Роуз засветила голую грудь Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз сексуально позирует на камеру Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз полностью голая Фото: instagram/demirosemawby

Соблазнительная Деми Роуз Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз засветила пышную грудь Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/demirosemawby

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На нем звезда соблазнительно пила из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.

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