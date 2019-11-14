"Копия" Ким Кардашьян полностью оголилась на камеру: горячее фото

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, взбудоражила поклонников пикантным снимком.
Так, на нем она позировала абсолютно голой, в соблазнительной позе. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
"Художник и его муза", — написала Роуз.
Деми Роуз
Фото: instagram/demirosemawby
Деми Роуз полностью обнажилась на камеру
Фото: instagram/demirosemawby
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации модели и засыпали ее комплиментами.
"Отличная поза", "Опять разрываешь сердца и интернет", "Самая красивая девушка на этой планете", "Такая аппетитная", "Чертовски горяча", — написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Деми Роуз, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Деми Роуз засветила голую грудь
Фото: instagram/demirosemawby
Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/demirosemawby
Деми Роуз сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/demirosemawby
Деми Роуз полностью голая
Фото: instagram/demirosemawby
Соблазнительная Деми Роуз
Фото: instagram/demirosemawby
Деми Роуз засветила пышную грудь
Фото: instagram/demirosemawby
Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/demirosemawby
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Деми Роуз озадачила фанатов пикантным видеороликом. На нем звезда соблазнительно пила из бутылки, что вызвало у многих пользователей весьма неоднозначные ассоциации с эротическим подтекстом.
Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!