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17 декабря • обновлено в 03:41
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"Копия" Ким Кардашьян оголилась и похвасталась пышными формами: горячее фото

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Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, взбудоражила поклонников пикантным снимком.

Так, на нем она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав пышные формы. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Деми Роуз

Деми Роуз

Фото: instagram/demirosemawby

"Свет мой, зеркальце, скажи, кто больше всех на свете меня любит?" — написала Роуз.

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/demirosemawby

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Отметим, что поклонники модели сделали множество комплиментов ее сочным формам.

"Такая горячая детка", "Потрясающее тело", "Красивая", "Прекрасное фото", "Идеальная грудь и попа", — написали люди.

"Копия" Ким Кардашьян оголилась и похвасталась пышными формами: горячее фото
"Копия" Ким Кардашьян оголилась и похвасталась пышными формами: горячее фото
"Копия" Ким Кардашьян оголилась и похвасталась пышными формами: горячее фото
"Копия" Ким Кардашьян оголилась и похвасталась пышными формами: горячее фото
"Копия" Ким Кардашьян оголилась и похвасталась пышными формами: горячее фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Деми Роуз, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Деми Роуз засветила пышную грудь

Деми Роуз засветила пышную грудь

Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз в пикантной позе

Деми Роуз в пикантной позе

Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз полностью голая

Деми Роуз полностью голая

Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз засветила пышную грудь

Деми Роуз засветила пышную грудь

Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз в откровенном белье

Деми Роуз в откровенном белье

Фото: instagram/demirosemawby

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Деми Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Деми Роуз
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