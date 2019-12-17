"Копия" Ким Кардашьян оголилась и похвасталась пышными формами: горячее фото

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, взбудоражила поклонников пикантным снимком.

Так, на нем она позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав пышные формы. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Деми Роуз Фото: instagram/demirosemawby

"Свет мой, зеркальце, скажи, кто больше всех на свете меня любит?" — написала Роуз.

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/demirosemawby

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Отметим, что поклонники модели сделали множество комплиментов ее сочным формам.

"Такая горячая детка", "Потрясающее тело", "Красивая", "Прекрасное фото", "Идеальная грудь и попа", — написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Деми Роуз, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Деми Роуз засветила пышную грудь Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз сексуально позирует на камеру Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз в пикантной позе Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз полностью голая Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз засветила пышную грудь Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/demirosemawby

Деми Роуз в откровенном белье Фото: instagram/demirosemawby

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Деми Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.

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