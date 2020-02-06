Полуголая "копия" Ким Кардашьян блеснула сексуальным телом: горячее фото

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками соблазнительным фото.

Так, на нем звезда позировала в откровенном боди, продемонстрировав сочные формы. Свой образ она дополнила красно-желтой шалью. Соответствующий снимок Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.

Деми Роуз Фото: instagram/demirose

"Потерянные файлы", – лаконично подписала публикацию модель.

Деми Роуз сексуально позирует на камеру Фото: instagram/demirose

Поклонники не смогли пройти мимо шикарных форм Роуз и уже традиционно засыпали девушку восторженными комментариями.

"Огонь", "Супер, бомба", "Красивая", "Сочная. Тело шикарное", – написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Деми Роуз, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/demirose

Деми Роуз в откровенном белье Фото: instagram/demirose

Деми Роуз засветила голую грудь Фото: instagram/demirose

Деми Роуз полностью голая Фото: instagram/demirose

Деми Роуз оголила пышную грудь Фото: instagram/demirose

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.

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