Полуголая "копия" Ким Кардашьян блеснула сексуальным телом: горячее фото

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками соблазнительным фото.
Так, на нем звезда позировала в откровенном боди, продемонстрировав сочные формы. Свой образ она дополнила красно-желтой шалью. Соответствующий снимок Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.
Деми Роуз
Фото: instagram/demirose
"Потерянные файлы", – лаконично подписала публикацию модель.
Деми Роуз сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/demirose
Поклонники не смогли пройти мимо шикарных форм Роуз и уже традиционно засыпали девушку восторженными комментариями.
"Огонь", "Супер, бомба", "Красивая", "Сочная. Тело шикарное", – написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Деми Роуз, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/demirose
Деми Роуз в откровенном белье
Фото: instagram/demirose
Деми Роуз засветила голую грудь
Фото: instagram/demirose
Деми Роуз полностью голая
Фото: instagram/demirose
Деми Роуз оголила пышную грудь
Фото: instagram/demirose
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.
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