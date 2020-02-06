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7 февраля • обновлено в 08:18
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Полуголая "копия" Ким Кардашьян блеснула сексуальным телом: горячее фото

4.5т
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Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, поделилась с поклонниками соблазнительным фото.

Так, на нем звезда позировала в откровенном боди, продемонстрировав сочные формы. Свой образ она дополнила красно-желтой шалью. Соответствующий снимок Роуз опубликовала на своей странице в Instagram.

Деми Роуз

Деми Роуз

Фото: instagram/demirose

"Потерянные файлы", – лаконично подписала публикацию модель.

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/demirose

Новости
"Секси красотка": Лобода восхитила сеть соблазнительным фото в купальнике

Поклонники не смогли пройти мимо шикарных форм Роуз и уже традиционно засыпали девушку восторженными комментариями.

"Огонь", "Супер, бомба", "Красивая", "Сочная. Тело шикарное", – написали люди.

Полуголая "копия" Ким Кардашьян блеснула сексуальным телом: горячее фото
Полуголая "копия" Ким Кардашьян блеснула сексуальным телом: горячее фото
Полуголая "копия" Ким Кардашьян блеснула сексуальным телом: горячее фото
Полуголая "копия" Ким Кардашьян блеснула сексуальным телом: горячее фото

Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Деми Роуз, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/demirose

Деми Роуз в откровенном белье

Деми Роуз в откровенном белье

Фото: instagram/demirose

Деми Роуз засветила голую грудь

Деми Роуз засветила голую грудь

Фото: instagram/demirose

Деми Роуз полностью голая

Деми Роуз полностью голая

Фото: instagram/demirose

Деми Роуз оголила пышную грудь

Деми Роуз оголила пышную грудь

Фото: instagram/demirose

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Деми Роуз
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
піар збльову....
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
три дня шлифовки!)))
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