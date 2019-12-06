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6 декабря • обновлено в 10:51
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"Копия" Кардашьян засветила необъятную грудь в откровенном наряде: горячие фото

1.5т
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Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, завела сеть соблазнительными кадрами.

Так, на фото, опубликованных в Instagram, звезда позировала в откровенном наряде с очень глубоким декольте, которое подчеркнуло пышную грудь Деми.

Деми Роуз

Деми Роуз

Instagram

Деми Роуз

Деми Роуз

Instagram

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"Секс-бомба": "русская Кардашьян" засветила огромную грудь в прозрачном белье

Поклонники не смогли пройти мимо шикарных форм Роуз и уже традиционно засыпали девушку восторженными комментариями:

"Очень горячо", "Ты такая красивая", "Самая красивая девушка в мире", "Слишком сексуально", "Мне нравится этот наряд".

"Копия" Кардашьян засветила необъятную грудь в откровенном наряде: горячие фото
"Копия" Кардашьян засветила необъятную грудь в откровенном наряде: горячие фото
"Копия" Кардашьян засветила необъятную грудь в откровенном наряде: горячие фото
"Копия" Кардашьян засветила необъятную грудь в откровенном наряде: горячие фото
"Копия" Кардашьян засветила необъятную грудь в откровенном наряде: горячие фото

Предлагаем вспомнить другие горячие фото Деми Роуз, которыми она делится со своими поклонниками на странице в Instagram.

Деми Роуз

Деми Роуз

Instagram

Деми Роуз

Деми Роуз

Instagram

Деми Роуз

Деми Роуз

Instagram

Деми Роуз

Деми Роуз

Instagram

Деми Роуз

Деми Роуз

Instagram

Деми Роуз

Деми Роуз

Instagram

Деми Роуз

Деми Роуз

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.

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Автор
Анна Михно
Персона
Деми Роуз
Место
Великобритания
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