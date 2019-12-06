"Копия" Кардашьян засветила необъятную грудь в откровенном наряде: горячие фото

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, завела сеть соблазнительными кадрами.

Так, на фото, опубликованных в Instagram, звезда позировала в откровенном наряде с очень глубоким декольте, которое подчеркнуло пышную грудь Деми.

Деми Роуз Instagram

Деми Роуз Instagram

Поклонники не смогли пройти мимо шикарных форм Роуз и уже традиционно засыпали девушку восторженными комментариями:

"Очень горячо", "Ты такая красивая", "Самая красивая девушка в мире", "Слишком сексуально", "Мне нравится этот наряд".

Предлагаем вспомнить другие горячие фото Деми Роуз, которыми она делится со своими поклонниками на странице в Instagram.

Деми Роуз Instagram

Деми Роуз Instagram

Деми Роуз Instagram

Деми Роуз Instagram

Деми Роуз Instagram

Деми Роуз Instagram

Деми Роуз Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.

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