"Конвульсия окуня": пошлый клип Бузовой разнесли в сети

Новый клип ведущей российского шоу "Дом 2" и певицы Ольги Бузовой раскритиковали в сети. Так, артистка представила видео на песню "Водица" и меньше чем за сутки оно набрало 40 тысяч лайков и 18 тысяч дизлайков.

Поклонники артистки и пользователи сети обратили внимание на странные наряды, в которых Бузова предстала на видео. Также многих смутили танцы в исполнении певицы и ее балета.

Скриншот из видео

Певица посвятила песню и клип парам, которые пережили развод.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

"Господи, кто придумал эти танцы? Конвульсия окуня", "Что я только что посмотрела?", "Кто ей придумал танцы?", "Ужас! Половину посмотрела и выключила", "От души посмеялась", - пишут в комментариях к видео.

Как ранее писал OBOZREVATEL, скандальная российская певица и телеведущая Ольга Бузова нарвалась на критику пользователей сети из-за нового снимка. Звезда опубликовала фото в купальнике на фоне елок, однако поклонники заявили, что кадр вышел неудачным.

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