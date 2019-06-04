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"Конвульсия окуня": пошлый клип Бузовой разнесли в сети

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Новый клип ведущей российского шоу "Дом 2" и певицы Ольги Бузовой раскритиковали в сети. Так, артистка представила видео на песню "Водица" и меньше чем за сутки оно набрало 40 тысяч лайков и 18 тысяч дизлайков.

Поклонники артистки и пользователи сети обратили внимание на странные наряды, в которых Бузова предстала на видео. Также многих смутили танцы в исполнении певицы и ее балета.

"Конвульсия окуня": пошлый клип Бузовой разнесли в сети

Скриншот из видео

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Певица посвятила песню и клип парам, которые пережили развод.

"Конвульсия окуня": пошлый клип Бузовой разнесли в сети

Скриншот из видео

"Конвульсия окуня": пошлый клип Бузовой разнесли в сети

Скриншот из видео

"Конвульсия окуня": пошлый клип Бузовой разнесли в сети

Скриншот из видео

"Конвульсия окуня": пошлый клип Бузовой разнесли в сети

Скриншот из видео

"Конвульсия окуня": пошлый клип Бузовой разнесли в сети

Скриншот из видео

"Конвульсия окуня": пошлый клип Бузовой разнесли в сети

Скриншот из видео

"Конвульсия окуня": пошлый клип Бузовой разнесли в сети

Скриншот из видео

"Конвульсия окуня": пошлый клип Бузовой разнесли в сети

Скриншот из видео

"Конвульсия окуня": пошлый клип Бузовой разнесли в сети

Скриншот из видео

"Господи, кто придумал эти танцы? Конвульсия окуня", "Что я только что посмотрела?", "Кто ей придумал танцы?", "Ужас! Половину посмотрела и выключила", "От души посмеялась", - пишут в комментариях к видео.

"Конвульсия окуня": пошлый клип Бузовой разнесли в сети
"Конвульсия окуня": пошлый клип Бузовой разнесли в сети
"Конвульсия окуня": пошлый клип Бузовой разнесли в сети
"Конвульсия окуня": пошлый клип Бузовой разнесли в сети
"Конвульсия окуня": пошлый клип Бузовой разнесли в сети
"Конвульсия окуня": пошлый клип Бузовой разнесли в сети
"Конвульсия окуня": пошлый клип Бузовой разнесли в сети

Как ранее писал OBOZREVATEL, скандальная российская певица и телеведущая Ольга Бузова нарвалась на критику пользователей сети из-за нового снимка. Звезда опубликовала фото в купальнике на фоне елок, однако поклонники заявили, что кадр вышел неудачным.

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Персона
Ольга Бузова
Место
Россия
Теги
видеоклипОльга Бузова
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