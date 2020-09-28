Конкин о смерти дочери: наша семья уверена, что она была убита

Российский актер Владимир Конкин заявил, что его 32-летняя дочь София, которая утонула в бассейне фитнес-центра, была убита.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" долго хранил молчание, но в эфире программы "Пусть говорят" решил сделать громкое заявление, пишет СтарХит.

"Я требую, чтобы представители Следственного комитета занялись расследованием. Вся наша семья глубоко уверена, что моя дочь была убита. Если бы сейчас вокруг меня не было людей, которые меня поддерживают, я не знаю, что со мной было бы. Может, сердце не выдержало б", – поделился Конкин.

Родственников Софии смущает то, что ей никто не помог в бассейне, а медики не смогли вернуть женщину к жизни. Сейчас Конкину очень трудно, но он пообещал выяснить все обстоятельства смерти дочери.

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