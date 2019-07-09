Конфликтные и обидчивые: стала известна темная сторона отношений принца Гарри и Уильяма

С момента появления в британской королевской семье Меган Маркл таблоиды все чаще пишут о напряженных взаимоотношениях между принцем Гарри и его старшим братом Уильямом.

Так, в СМИ постоянно появляется информация о том, что братья ссорятся, а между их женами возникают конфликты. Эзотерик-нумеролг Юлиана Миляева отметила, что на самом деле Маркл только частично является причиной раздора, поскольку наследники британского престола сами по себе очень обидчивые и вспыльчивые, пишет "Woman.ru".

Принц Уильям появился на свет в 21:00 21 июня 1982 года. По словам Миляевой, солнце в тот момент находилось в созвездии Рака, а это значит, что герцог Кембриджский — человек, живущий эмоциями, чувственный и ранимый. Его мотивы нередко скрыты от глаз посторонних — даже самые близкие люди не сразу поймут, что у него на душе. Несмотря на высокий статус, он многое пропускает через себя.

"Семья и традиции для него — святое, Уильям не понимает и не принимает любое ''покушение'' на устои. Марс в Весах подарил ему умение работать в команде и безболезненно делить ответственность и власть с равным себе по положению. Принц очень привязан к членам своей семьи и крайне болезненно реагирует на любые внутренние конфликты. Он будет стараться довести все до мирного соглашения, но в результате он может встать на сторону любимой женщины", - говорит эзотерик.

На момент рождения принца Гарри, 15 сентября 1984 года, Солнце находилось в знаке Девы. Он практичный и упрямый человек и может быть гневным, дотошным в мелочах, что играет с ним злую шутку: нередко ''уцепившись'' за какую-нибудь мелочь, он фокусируется на обиде и долго ее не отпускает.

"У Гарри закрепилось устойчивое отвращение к давлению общественного мнения. Он готов пожертвовать очень многим, даже теплыми отношениями с ближайшими родственниками, если они обяжут его ''прогибаться'' под традиции и устои. У Гарри Луна стоит в Тельце, что говорит о пылком темпераменте, упрямстве в достижении поставленных целей и безоговорочной преданности в любви. Когда принц Уильям предположил, что Гарри поторопился с выбором — взять в жены американку, ранее состоявшую в браке, смешанного происхождения - это стало основой ссоры", - сказала Миляева.

Она отметила, что герцог Сассекский не ожидал подобного от старшего брата и его это сильно ранило, но если принцы и их семьи объединятся и придут к гармонии в общении друг с другом, улучшится климат не только в отношениях между ними, но в королевской семье в целом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.

Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.

Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.

8 мая Меган и Гарри показали новорожденного публике, когда герцогиню Сассекскую доставили из больницы в резиденцию.

8 июня Маркл впервые появилась на публике после рождения ребенка, посетив официальное мероприятие в честь дня рождения королевы.

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