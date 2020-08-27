Кондратюк впервые рассказал о потере матери из-за тяжелой болезни

Елена Кордунова Люди 13:02, 27.08.2020 Обновлено: 13:22, 27.08.2020

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк впервые рассказал о смерти матери, которая умерла из-за тяжелой болезни.

Ее не стало более 50 лет назад, когда Кондратюку было всего семь лет. Женщине поставили диагноз рак молочной железы. Об этом шла речь в интервью для программы "Зірковий шлях" на канале "Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У нее был рак. В те времена рак… Они только в феврале заметили, что с грудью есть проблема, и в июне ее уже не стало", – признался Кондратюк.

Игорь Кондратюк в детстве
mama.mk.ua

Он отметил, что за несколько месяцев жизнь семьи разделилась на "до" и "после". Позже его отец женился во второй раз. Телеведущий рассказал, что из-за семейной трагедии он рос замкнутым ребенком.

"Я много читал, библиотека стала вторым домом. Мне казалось, что все, что там было интересное, я перечитал. Может, это был такой способ защиты себя от семьи, у меня была новая мама, брат маленький, не знаю", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее продюсер и ведущий Игорь Кондратюк раскритиковал звездное попурри, которое исполнили артисты в День Независимости Украины. Он назвал подбор песен "музыкальной безвкусицей", а исполнение в попурри фрагмента композиции Гарика Кричевского "Киевлянка", где есть слова о "путане" – бл**ством.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Кабмин повысил зарплаты сотрудникам Верховной Рады

Саакашвили заявил о возвращении в Грузию

Зеленский заявил, что планирует съехать с государственной дачи в Конча-Заспе

Егорова назвала Майдан "кровавым банкетом" и "корпоративчиком на всю страну"

Кабмин официально продлил карантин в Украине до 1 ноября