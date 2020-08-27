Кондратюк впервые рассказал о потере матери из-за тяжелой болезни

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк впервые рассказал о смерти матери, которая умерла из-за тяжелой болезни.

Ее не стало более 50 лет назад, когда Кондратюку было всего семь лет. Женщине поставили диагноз рак молочной железы. Об этом шла речь в интервью для программы "Зірковий шлях" на канале "Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"У нее был рак. В те времена рак… Они только в феврале заметили, что с грудью есть проблема, и в июне ее уже не стало", – признался Кондратюк.

Игорь Кондратюк в детстве mama.mk.ua

Он отметил, что за несколько месяцев жизнь семьи разделилась на "до" и "после". Позже его отец женился во второй раз. Телеведущий рассказал, что из-за семейной трагедии он рос замкнутым ребенком.

"Я много читал, библиотека стала вторым домом. Мне казалось, что все, что там было интересное, я перечитал. Может, это был такой способ защиты себя от семьи, у меня была новая мама, брат маленький, не знаю", – рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее продюсер и ведущий Игорь Кондратюк раскритиковал звездное попурри, которое исполнили артисты в День Независимости Украины. Он назвал подбор песен "музыкальной безвкусицей", а исполнение в попурри фрагмента композиции Гарика Кричевского "Киевлянка", где есть слова о "путане" – бл**ством.

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