Кондратюк: во время войны в стране нужно быть патриотом, а не предателем или аморфной массой

Известный украинский телеведущий Игорь Кондратюк впервые за почти 30 лет карьеры на телевидении стал продюсером сериала – патриотической ленты "Доброволец", где рассказывается о войне на Донбассе и отстаивании независимости нашего государства. На телевидении 6-серийную картину будут транслировать символично в День защитника Украины, 14 октября.

В эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL рассказал, почему решил стать продюсером сериала, какие ожидания возлагает на ленту и откровенно объяснил свою гражданскую позицию. Также Кондратюк признался, какая судьбоносная фраза изменила его жизнь и поделился подробностями своей жизни вне работы. Подробнее – читайте в материале.

– Игорь, это ваш первый опыт продюсирования кино? Повлияла ли тема сериала на ваш выбор для продюсирования?

– Я однозначно проукраински настроенный гражданин. Я считаю, что по соседству есть государство, с которым надо разорвать все отношения. Не это является мотивом, но это имеет значение. Я не хотел бы, чтобы сериал на такую тему снимал режиссер или продюсер, у которых есть желание показать неоднозначность данной ситуации. Хотя сценарий сериала однозначный – положительные и негативные герои, и зрителю не придется думать, чью сторону занять.

Игорь Кондратюк и Ахтем Сейтаблаев во время съемок "Добровольца". Пресс-служба

– Как повлияла на картину нынешняя ситуация с войной на Донбассе? За основу взяли реальную историю атошника или сюжет, вымышленный сценаристами?

– Эта история выдумана, но события, которые мы наблюдаем с марта 2014 года, такие, что я в эту историю верю. Здесь фигурируют люди, из которых это списано, но сериал достаточно правдив. Достоверность его заключается в том, что в Киеве и других городах есть люди, которые неоднозначно относятся к ситуации и которые занимают сторону сепаратистов.

Кадр из сериала "Доброволец". Пресс-служба

– Какие ожидания возлагаете на сериал?

– Я очень надеюсь, что "Доброволец" будет иметь хорошие показатели. Более того – я считаю сериал не только телевизионным продуктом, но и патриотичным. Я хочу, чтобы патриотов у нас становилось больше. Я против того, что патриотизм – это последнее пристанище негодяев, как говорят. Это фраза, вырванная из контекста. Когда в стране идет война, не быть патриотом – значит быть или предателем, или аморфной массой. Я не хотел бы, чтобы зрители, которые смотрели бы "Доброволец" были кем-то из этих людей. Надеюсь, что живу среди стопроцентно надежных людей. Поэтому у меня два ожидания от премьеры – не только рейтинги, но и распространение идеи.

Съемки сериала "Доброволец". Пресс-служба

– Продюсирование сериалов, видимо, не самый неожиданный поворот в вашей жизни? Ведь и телепродюсером вы стали с совершенно несоприкасающейся к этой сферой профессии.

– Да, я три года проучился в университете имени Шевченко на кафедре астрономии. Я поступал целенаправленно и учился на астронома, но после трех лет понял, что не хочу сидеть ночами в неизвестных обсерваториях, ожидая безоблачной погоды для наблюдения за звездным небом. Тогда перевелся на другую специализацию – общую физику. И впоследствии меня направили в Институт молекулярной биологии и генетики.

Сейчас я понимаю, что это было неплохое стечение обстоятельств. Потому что только один Бог знает, где бы я сейчас был и чем занимался, если бы не распределили в Киев, в Национальную академию наук Украины. Это был один из значимых поворотов в моей жизни. Тогда мою судьбу решила фраза заведующего кафедрой оптики КНУ Игоря Андреевича Шайкевича: "Этот парень неплохо учится и неплохой человек". Представьте себе, именно с такими формулировками меня приняли на работу.

Кондратюк с актрисой сериала "Доброволец". Пресс-служба

– Кроме продюсирования, вы много времени проводите в путешествиях и уже объездили полмира. Какая любимая страна для путешествий?

– США, потому что она огромная и разнообразная в географии, климате и людях. Мы уже много где были там с семьей, но все равно можно еще ездить-не переездить. Эта страна просто удобная. С точки зрения интереса, конечно, круто в Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре, Японии. Это экзотические места, где мы побывали. Мы много объездили Францию. Эта страна – рекордсменка наших с женой пересечений границ как для отдыха, так и по работе. Францию регулярно посещали, например, когда снималась телепрограмма "Игры патриотов".

Игорь Кондратюк в проект "Караоке на Майдане". Пресс-служба

– То есть вы за активный отдых?

– Да, но не в смысле, что мы садимся на велосипед и мотаем по новым широтам. Почти всегда я с семьей беру в аэропорту машину. Возможно, только в Сингапуре не брал и еще нескольких странах. Там она совершенно не нужна. Там тебя везде возит такси или ты никуда не ходишь, лежишь-отдыхаешь на прекрасном острове Сентоза. Или в Японии я не брал машину. Вообще в тех странах, где руль с левой стороны, я не решаюсь садиться в авто. О чем на самом деле жалею, потому что моя невестка поездила по Новой Зеландии и была довольна.

Игорь Кондратюк рассказал о патриотизме и гражданской позиции. Пресс-служба

– В путешествиях с вами всегда жена?

– Да, если это не рабочие поездки, со мной она всегда путешествует. Также в поездки стараемся брать детей – обучающихся в школе обязательно берем, а не школьного возраста – в зависимости от их расписания, потому что им надо работать и иногда просто нет возможности поехать. А вот школьников – всегда берем. Дочь сейчас в 11 классе, со следующего года посмотрим, как у нее будет с обучением и сможет ли она с нами путешествовать.

Игорь Кондратюк. Пресс-служба

О чем сериал "Доброволец"

Отметим, вместе со своей продакшн-студией "В.И.К." Игорь Кондратюк взялся за производство экшн-сериала "Доброволец", показ которого стартовал на канале ICTV. 6-серийная патриотическая лента едва не впервые на украинском телевидении освещает проблему жизни людей после войны и рассказывает об их адаптацию в обществе. Над созданием сериала работали также создатели знаменитой ленты "Киборги".

Главный герой, доброволец АТО Дмитрий, после трех лет войны. проведенных на войне, возвращается домой. Он – единственный из своего отряда, кто выжил после бомбардировки вражескими войсками. После трагических событий, боец пытается адаптироваться к мирной жизни, но на этом его война не заканчивается. Узнав, что в Киеве на День казачества 14 октября готовится теракт, Дмитрий собирает команду бойцов, чтобы предотвратить преступный сговор и спасти столицу от взрыва.

Съемки сериала "Доброволец". Пресс-служба

Команда, работавшая над созданием "добровольцев":

Режиссер: Ахтем Сейтаблаев

Продюсеры: Игорь Кондратюк, Иванна Дядюра

Сценаристы: Анатолий Карлюга, Юлия Чернявская

Оператор: Сергей Ревуцкий

Художник-постановщик Мария Ясная

Художник по костюмам: Дарья Кочнева

Композитор: Андрей Пономарев

Продюсеры ICTV Ирина Храновская, Анастасия Стейнхаус, Елена Сахацкая, Александр Богуцкий

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский телеведущий Игорь Кондратюк высказался о знаменитостях, которые баллотируются на местные выборы 2020 года.