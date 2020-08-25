Кондратюк о звездном попурри: петь о "путане" на День Независимости – бл**ство

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк раскритиковал звездное попурри, которое исполнили артисты в День Независимости Украины. Он назвал подбор песен "музыкальной безвкусицей".

Продюсеру не понравилось, что среди топовых украинских композиций прозвучали также и русскоязычные песни. Кондратюка, больше всего удивило присутствие в попурри трека "Киевлянка" шансон-исполнителя Гарика Кричевского. Свое мнение шоумен написал на личной странице в Faceebook.

"На Софиевской площади перепевали самого Гарика Кричевского. Я считаю, что музыкальный трек был неорганичным, и не все песни нужно было в него включать. Часть хитов подошла бы для праздничной вечерней дискотеки. В том числе и шлягер шансона прошлых лет Кричевского "Киевлянка", – высказался Кондратюк.

Кондратюк раскритиковал попурри на День Независимости Facebook Игоря Кондратюка

Также он назвал попурри из популярных в Украине песен "музыкальной безвкусицей" и "бл**ством".

"Была музыкальная безвкусица, как по мне. Петь о "путане" на торжественной церемонии ко Дню Независимости в присутствии президента – это бл**ство, простите, потому что другой "термин" не подходит", – эмоционально добавил продюсер.

Кондратюк негативно высказался о песне "Киевлянка" Facebook Игоря Кондратюка

Также, по его словам, в трек не стоило включать песню исполнителя Ивана Дорна "Стыцамен" и "Шлепки" Оли Поляковой. Игорь Кондратюк подчеркнул, что это исключительно его личное мнение, которое он никому не навязывает.

Попурри на День Независимости: смотреть видео онлайн

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