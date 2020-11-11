Кондратюк – о звездах шоу-бизнеса в политике: безграмотность может убить нас

Известный украинский шоумен и продюсер Игорь Кондратюк высказался по поводу массового похода представителей шоу-бизнеса в политику.

Он считает, что безграмотность может погубить страну. Об этом Кондратюк заявил в интервью изданию "Телеграф".

По словам шоумена, ему предлагали уйти в политику, но он не хочет этим заниматься.

"Нельзя им заниматься, не зная предмета. Нужно учиться, и начинать с меньших уровней, чем Верховная Рада. Однако, на последних парламентских выборах много "селебритиз" это проигнорировали. Я не верю в неучей и выскочек в серьезных делах", – отметил продюсер.

Также он уверен, что управлять страной без соответствующего опыта и знаний, на харизме, конвертировав свою телепопулярность в высокие должности – это дешево и является путем в никуда.

"Безграмотность может убить всех нас, и нашу прекрасную страну. Остаюсь оптимистом, хотя с каждым годом им все быть все труднее...", – добавил Кондратюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский шоумен и продюсер Игорь Кондратюк считает Владимира Зеленского и его команду – некомпетентными. Из-за этого вся Украина оказалась в опасности.