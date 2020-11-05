Кондратюк о выступлении Поляковой с Киркоровым: когда с пропутинского Фили снимут звание народного артиста Украины

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк отреагировал на скандал вокруг совместного выступления Оли Поляковой и Филиппа Киркорова в Дубае. Так, звезды давали концерт в День народного единства РФ.

На личной странице в Facebook Кондратюк заявил, что разочаровался в Поляковой. А также призвал лишить "пропутинского" Киркорова звания народного артиста Украины.

"Когда с пропутинских, антиукраинских и безмозглых, как оказалось, Филиппа Киркорова и Николая Баскова снимут звание народных артистов Украины? P.S. Оля Полякова – печалька", – написал продюсер.

Напомним, что ранее в своих соцсетях Киркоров называл совместное выступление с Поляковой новым "воссоединением Украины и России".

Как сообщал OBOZREVATEL, Филипп Киркоров обматерил журналистов из-за вопроса про день рождения Пескова.