Кондратюк – о войне на Донбассе: я за полный разрыв отношений с Россией

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк высказался относительно его позиции к России.

В интервью для издания "Телеграф" знаменитость заявил, что не желает знать эту страну до тех пор, оккупированный Крым и война на Донбассе.

"Я не понимаю, почему всем украинцам непонятно, что в марте 2014 года состоялась военная агрессия России против Украины, в результате которой оккупирован Крым и развязана братоубийственная война на востоке? Такое непонимание некоторыми украинцами этих очевидных вещей возможно по двум причинам: низкого интеллектуального уровня и желанием быть коллаборационистами, то есть – помогать и оправдывать агрессора. Больше у меня объяснений нет. Я - за 100% -ный разрыв отношений с Россией до освобождения Крыма и выхода украинской армии на восточные границы страны. До тех пор я эту страну знать не хочу", – сообщил телеведущий.

Кондратюк высказался относительно его позиции к России.

Кроме того, Кондратюк заявил, что украинский шоу-бизнес должен забыть артистов России.

"Агрессор – убийца, и не может нести культуру по определению", – высказался знаменитость.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Кондратюк сравнил украинские местные выборы, которые состоялись 25 октября с президентскими выборами в США. По его мнению, "Украина безнадежно отстала" в подсчете голосов и проведению выборов