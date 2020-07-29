Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк возмутился отмене запрета на въезд в страну российскому рэперу Элджею.

Кондратюк отметил, что исполнителю из РФ не стоит ехать в Украину, после того, как он негативно высказывался о Крыме и поддерживал его аннексию. Об этом продюсер написал на личной странице в Facebook.

Он также негативно высказался о новом главе СБУ Иване Баканове, так как Служба безопасности не позаботилась о том, чтобы запрет на въезд оставался в силе.

Кондратюк о рэпере из России Элджее: не распускай глупый язык о Крыме и Украине Facebook Игоря Кондратюка

"Малоросс Баканов, которого кривая судьбы неожидано занесла в кресло главы СБУ, не знает о существовании государства Украина и ее законов?" – возмутился ведущий.

Под его постом сети разгорелась дискуссия между пользователями. Один из них поинтересовался, зачем Элджею сейчас ехать в Украину, на что Кондратюк ответил: "чтобы получить".

"Что делать Элджею в Украине? Если пустят – получать люлей, а принимающая сторона еще и заплатит менеджеру этого "артиста" возмещение за сорванный концерт", – высказался продюсер.

Кондратюк о рэпере из России Элджее: не распускай глупый язык о Крыме и Украине Facebook Игоря Кондратюка

Также он отметил, что рэпер ранее "распускал язык" и негативно говорил об Украине и Крыме, поддерживая аннексию полуострова Россией.

"Не фиг было распускать свой глупый язык о Крыме и Украине", – подытожил Игорь Кондратюк.

Кондратюк о рэпере из России Элджее: не распускай глупый язык о Крыме и Украине Facebook Игоря Кондратюка

Напомним,в октябре 2018 года Элджей в одном из своих интервью говорил, что считает Крым российской территорией, в которую Россия "исторически много вложила". Также артист неоднократно выступал на оккупированном РФ полуострове.

Элджею запретили въезд в Украину 27 ноября 2018 года. Примечательно, что за два дня до этого, 25 ноября, он дал масштабный концерт в Киеве, на котором присутствовала и его жена Анастасия Ивлеева. Тогда пара смогла беспрепятственно попасть в Украину. В феврале 2019 года Ивлееву не пустили в Украину – ей запретили посещать страну на протяжении трех лет.

Спустя полтора года, в июле 2020 Окружной административный суд Киева отменил запрет СБУ на въезд в Украину российскому рэперу Элджею.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 июня украинский шоумен Потап (Алексеей Потапенко) получил звание Заслуженного артиста Украины. Игорь Кондратюк припомнил ему перформанс со снятыми штанами на сцене в России.