Кондратюк о местных выборах: всем г*внюкам нужно объединиться в одну партию "Как-то оно будет"

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Игорь Кондратюк

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк высказался о людях, которые баллотируются на местные выборы 2020 года.

Так, по словам знаменитости, сейчас многие "бросились" в политику, ведь думают, что это не профессия, а – лафа. Но в результате, как заявил Кондратюк, к власти приходят "хабарники, лжецы и клоуны". Телеведущий с иронией отметил, что всем этим людям нужно объединится в одну партию под названием "Как-то оно будет". Об этом он написал на личной странице в Facebook.

"Люди многих профессий вдруг решительно бросились в политику. Потому что политика – думают они – это не профессия, а лафа. В ней такое количество придурков, неучей, хабарников, лжецов, клоунов, антиукраинских предателей, просто пустых случайных людей и – ничего! Живем как-то! Все г*внюки на бордах, палка им в ж*пу, должны объединиться и образовать партию "Как-то оно будет!". Но даже за такую ​​нелепую партию "мудрый народ" проголосует..." – заявил Кондратюк.

Игорь Кондратюк

Телеведущий также призвал не отдавать свой голос за подобных людей, сопроводив публикацию хештегами "не голосуй за предателей", "не голосую за подонков", "не продавай свой голос", "нет дуракам в местных радах" и другими.

Кондратюк о местных выборах: всем г*внюкам нужно объединиться в одну партию "Как-то оно будет"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее продюсер и ведущий Игорь Кондратюк раскритиковал звездное попурри, которое исполнили артисты в День Независимости Украины. Он назвал подбор песен "музыкальной безвкусицей", а исполнение в попурри фрагмента композиции Гарика Кричевского "Киевлянка", где есть слова о "путане" – бл**ством.

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