Кондратюк о местных выборах: всем г*внюкам нужно объединиться в одну партию "Как-то оно будет"

Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк высказался о людях, которые баллотируются на местные выборы 2020 года.

Так, по словам знаменитости, сейчас многие "бросились" в политику, ведь думают, что это не профессия, а – лафа. Но в результате, как заявил Кондратюк, к власти приходят "хабарники, лжецы и клоуны". Телеведущий с иронией отметил, что всем этим людям нужно объединится в одну партию под названием "Как-то оно будет". Об этом он написал на личной странице в Facebook.

"Люди многих профессий вдруг решительно бросились в политику. Потому что политика – думают они – это не профессия, а лафа. В ней такое количество придурков, неучей, хабарников, лжецов, клоунов, антиукраинских предателей, просто пустых случайных людей и – ничего! Живем как-то! Все г*внюки на бордах, палка им в ж*пу, должны объединиться и образовать партию "Как-то оно будет!". Но даже за такую ​​нелепую партию "мудрый народ" проголосует..." – заявил Кондратюк.

Телеведущий также призвал не отдавать свой голос за подобных людей, сопроводив публикацию хештегами "не голосуй за предателей", "не голосую за подонков", "не продавай свой голос", "нет дуракам в местных радах" и другими.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее продюсер и ведущий Игорь Кондратюк раскритиковал звездное попурри, которое исполнили артисты в День Независимости Украины. Он назвал подбор песен "музыкальной безвкусицей", а исполнение в попурри фрагмента композиции Гарика Кричевского "Киевлянка", где есть слова о "путане" – бл**ством.