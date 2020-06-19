Кондратюк назвал 5 адекватных русских и заявил, что Россия "для него умерла"

Украинский продюсер Игорь Кондратюк заявил, что Россия для него умерла как страна. Он указал, что ему не за что уважать большинство россиян, однако при этом выделил пятерку тех, чье мнение имеет для него значение.

Так, по словам Кондратюка, среди уважаемых им россиян: музыканты Андрей Макаревич и Юрий Шевчук, актеры Олег Басилашвили и Лия Ахеджакова, а также писатель Виктор Шендерович. Об этом шла речь в интервью журналисту Алексею Гончаренко, видео опубликовано на YouTube (смотрите ролик в конце новости).

Кондратюк и Гончаренко (YouTube)

"Для меня Россия как страна умерла. Соответственно, много историй, которые у меня могли с ними быть, помножены на ноль. Я понимаю, что в РФ – 140 млн людей, все они разные, однако если говорить о культуре – там есть только несколько человек: Ахеджакова, Макаревич, Басилашвили, Шендерович и Шевчук. Они откровенно сказали, что "Крым наш" – это паранойя и они этого не понимают и не принимают. Россия для них – преступник и агрессор. Ну вот эти пять человек для меня понятны. Все другие – непонятная история", – высказался Кондратюк.

Также продюсер добавил, что более 100 млн россиян, которые голосовали на выборах за Путина, являются такими же "палачами", как он сам.

"Вот вспомню фразу одного российского барда: "Промолчи – попадешь в палачи". Вот туда попали более 100 млн россиян. Они такие же палачи, как и Путин. Они ничем не отличаются. Его выбрали президентом в последний раз, когда уже была агрессия России против Украины. За что мне уважать россиян?" – возмутился шоумен и добавил:

"Я ранее вел дискуссии. Много дискуссий было в 2014 году, однако они многих вещей не "прошибают". Ну и все, Россия умерла – так умерла. В этом смысле не могу ничего сказать позитивного о России".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Кондратюк высказал уверенность, что у народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Скичко есть шансы в будущем стать президентом.