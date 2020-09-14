Композитор из "Миротворца" возмутил сеть заявлением об украинском сельском сленге

Советский композитор Владимир Быстряков, который находится в базе "Миротворец", возмутил сеть резкими высказываниями об украинском селе.

Так, шоумен на своей странице в Facebook опубликовал фото фразы "Тицяй, що хочеш", которую заметил в одном из аэропортов Украины. По его мнению, лучше изучать творчество русских писателей, чем использовать сленг "сельских парней".

Быстряков резко высказался об украинском селе. Facebook Владимир Быстряков

Пресс-офицер Национальной гвардии Украины Харитон Старский в своем Facebook-аккаунте возмутился, что Быстряков так пренебрежительно относится к украинскому селу и к государственному языку страны, в которой он живет. Он также отметил, что композитор ограничил доступ к комментированию своих публикаций после критики пользователей соцсети в его адрес.

Заявление Быстрякова возмутило Старского. Facebook Харитон Старский

Подписчики Старского высмеяли высказывания Быстрякова, отметив, что не понимают, почему он проживает в Украине, если критикует все, что с ней связано.

"В лицо бы ему натыкать за такие слова", "Непонятно, почему он еще в Украине остался, если так ненавидит все украинское", "Я думаю, он бы изменил свое мнение кардинально, если бы встретил такого сельского парня в темном переулке", – написали в комментариях.

В сети набросились на Быстрякова из-за его заявления. Facebook Харитон Старский

В сети раскритиковали Быстрякова. Facebook Харитон Старский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Быстряков уже попадал в скандал из-за заявления об уничтожении Украины Европой, обозвав собственную нацию "идиотами".