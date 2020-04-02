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2 апреля • обновлено в 16:34
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Комик Эдди Лардж умер из-за коронавируса

1.1т
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Известный шотландский комик Эдди Лардж скончался от коронавируса. Он подхватил болезнь в больнице, куда был госпитализирован из-за сердечной недостаточности.

Мужчине было 78 лет. О смерти артиста сообщает издание Daily Mail.

Известный комик умер из-за коронавируса

Лардж не смог справиться с вирусом из-за проблем с сердцем.

Комик прославился благодаря комедийному дуэту Little and Large, который был образован в 1971 году при участии английского комика Сида Литтла (Сирил Мид).

Известный комик умер из-за коронавируса

Напомним, что 25 марта стало известно, что у принца Чарльза в Великобритании обнаружили коронавирус COVID-19.

При этом больной коронавирусом принц Чарльз недавно общался с королевой Елизаветой II.

Как сообщал OBOZREVATEL, принц Уэльский Чарльз мог заразиться вирусом от князя Монако Альбера II, с которым он встречался ранее.

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Автор
Мария Дидык
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