Комик Дядя Жора рассказал о жизни после инсульта

Украинский шоумен Вадим Мичковский, известный как Дядя Жора, рассказал о жизни после инсульта, который случился с ним еще весной этого года.

В программе "Светская жизнь" комик признался, что его жизнь кардинально изменилась после болезни. Шоумен не только отказался от плохих привычек, но и пересмотрел свой режим дня и подключил спорт.

"Перешел больше на спорт, и у меня главная проблема была, на фоне чего это все произошло, это переутомление, ночной график жизни. Я работал до 3:00", – рассказал комик.

Кроме того, Дядя Жора отметил, что после инсульта понял, что жизнь слишком коротка и ею нужно максимально наслаждаться. Поэтому артист отгулял свое 45-летие с размахом.

"Эта ситуация подтолкнула. Живем один раз, собирать друзей надо чаще, тем более, год такой себе, поэтому надо побольше таких положительных событий", – заявил шоумен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у мамы Кудрявцевой случился инсульт во время отдыха в Крыму.