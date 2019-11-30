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1 декабря • обновлено в 06:29
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"Комическая старуха": Пугачева раскрыла неожиданное желание

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Примадонна российской эстрады Алла Пугачева призналась, что очень хочет сняться в фильме Никиты Михалкова.

Об этом она рассказала в интервью в программе "Время" на российском "Первом канале", передает Teleprogramma.

"Если я хочу сыграть в кино, то мне, видимо, надо самой фильм снять. Никита Сергеевич давно обещает. Он хотел снять меня в роли комической старухи", – пошутила Пугачева.

Алла Пугачева призналась о своей мечте

Алла Пугачева призналась о своей мечте

Кадр из видео

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По ее словам, режиссер постоянно отшучивается, когда она поднимает этот вопрос с его обещаниями.

"Он говорит: "Так ты сначала стань старухой, а потом мы с тобой поговорим", – добавила примадонна.

Алла Пугачева

Алла Пугачева

Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в молодости Пугачева часто посещала концерты питерских рокеров. Юрий Шевчук рассказал подробности.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персоны
Алла Пугачева Никита Михалков
Место
Россия
Теги
кино шоу-бизнес
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