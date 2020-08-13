Команда КВН, которая отказалась выступать в Крыму, отреагировала на протесты в Беларуси
Команда КВН "Дети Тьюринга", которая отказалась выступать в Крыму, обратилась к администрации президента Беларуси с просьбой прекратить насилие, которое происходит на массовых протестах по всей стране, и прозрачно пересчитать голоса избирателей.
Об этом участники команды написали на странице в Instagram. Белорусы отметили, что хотят справедливости, поэтому предложили всем неравнодушным присоединиться к их призыву (видео смотрите ниже).
"Зная, что администрация президента Беларуси следит за нашими выступлениями, просим услышать нас, мирных белорусов. Мы за честные и прозрачные выборы, за мир и свободу в нашей любимой Беларуси! Мы против насилия!" – говорится в сообщении команды из Белорусского государственного университета в Минске.
"Дети Тьюринга" обратились к силовым структурам, чтобы они перестали жестоко обращаться с протестующими. Также они призвали родной университет высказать свою официальную позицию.
Отметим, команда "Дети Тьюринга" отказалась участвовать в четвертьфинале Высшей лиги КВН (Россия) из-за того, что игры будут проходить в оккупированном Крыму. Они объяснили, что их страна придерживается нейтралитета в вопросе принадлежности полуострова, поэтому попасть в Крым они могут только через Украину, а это будет сложно сделать из-за пандемии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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