Команда КВН, которая отказалась выступать в Крыму, отреагировала на протесты в Беларуси

Ольга Веркалец Люди 22:12, 13.08.2020

Команда КВН "Дети Тьюринга", которая отказалась выступать в Крыму, обратилась к администрации президента Беларуси с просьбой прекратить насилие, которое происходит на массовых протестах по всей стране, и прозрачно пересчитать голоса избирателей.

Об этом участники команды написали на странице в Instagram. Белорусы отметили, что хотят справедливости, поэтому предложили всем неравнодушным присоединиться к их призыву (видео смотрите ниже).

"Зная, что администрация президента Беларуси следит за нашими выступлениями, просим услышать нас, мирных белорусов. Мы за честные и прозрачные выборы, за мир и свободу в нашей любимой Беларуси! Мы против насилия!" – говорится в сообщении команды из Белорусского государственного университета в Минске.

"Дети Тьюринга" обратились к силовым структурам, чтобы они перестали жестоко обращаться с протестующими. Также они призвали родной университет высказать свою официальную позицию.

Отметим, команда "Дети Тьюринга" отказалась участвовать в четвертьфинале Высшей лиги КВН (Россия) из-за того, что игры будут проходить в оккупированном Крыму. Они объяснили, что их страна придерживается нейтралитета в вопросе принадлежности полуострова, поэтому попасть в Крым они могут только через Украину, а это будет сложно сделать из-за пандемии.

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