Коляденко обвинил Билык во лжи о скандалах и избиениях

Украинский шоумен Дмитрий Коляденко заявил, что никогда не поднимал руку на свою бывшую жену Ирину Билык.

По словам артиста, между ними часто случались эмоциональные выяснения отношений, однако "драк" никаких не было. Коляденко также отметил, что его обидели такие обвинения Билык, из-за чего он с ней даже какое-то время не общался. Об этом шла речь в программе "Смачний ексклюзив", опубликованной на сайте телеканала "Україна".

"Драк не было. Я поэтому на нее и обиделся и не общался с ней месяц, наверное, даже пол лета. Сказал ей: "Ира, зачем ты такое говоришь, ведь не было этого", – рассказал Дмитрий.

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко. kp.ua

Напомним, что ранее Ирина Билык рассказывала, что ее бывший муж Дмитрий Коляденко жестко ее избивал. Певица заявляла, что находясь в гражданском браке с шоуменом, чувствовала, что "может умереть от его рук". По словам Билык, их ссоры иногда происходили "с ножами и ножницами".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ирина Билык рассказала о жутком скандале с нынешним супругом Асланом Ахмадовым из-за ревности.