Коляденко об отношениях с Билык и кавере на "Фарбы": она – гений, я счастлив, что исполнил ее хит

Известный украинский певец и шоумен Дмитрий Коляденко перепел легендарную песню своей бывшей супруги Ирины Билык – "Фарби".

Аранжировщиком и саундпродюсером трека выступил модный музыкант Томаш Лукач – LUKACHSOUND. OBOZREVATEL пообщался с Коляденко о работе над композицией, его отношениях с "украинской Мадонной" и поинтересовался, как экс-жена отнеслась к новому варианту ее знаменитого хита (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"В песнях Ирины есть жизнь, энергия и звучание! Я счастлив, что исполнил именно "Фарби". Это очень мистическая песня. Текст до сих пор не утерял своего значения, а о музыке я вообще молчу! Ира – гений! Она умеет писать хиты. Я советовался с ней насчет аранжировщика, и она одобрила Томаша. Получилась конфетка", – поделился Коляденко.

По словам Дмитрия, он давно хотел спеть эту песню, но Ирина Билык раньше запрещала это делать. В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL исполнитель рассказал, что не знает причин такого решения звезды.

"Почему не разрешала петь свои песни? Ну не знаю... Ведь она главная певица, такое было ее решение. А решение артистки – закон! Может, потому, что были сложности с правами на исполнение, я не знаю. Но самое главное — Ира все же разрешила! И мне, и Ассии Ахат, и Виталику Козловскому, и Алине Гросу. А это значит – победа и счастье для артистов", – отметил шоумен.

Также он добавил, что был бы не против перепеть и другие композиции своей бывшей возлюбленной, однако пока это не представляется возможным.

"На какие еще песни Ирины Билык я хотел бы сделать кавер? На шару, конечно, и уксус сладкий. Но нельзя наглеть! Хорошего понемногу", – высказался он.

По словам Коляденко, Билык похвалила его за проделанную работу: "Ира, когда впервые услышала трек от Димы Коляденко сказала: "Молодец ты, Димка! Умница!". А еще назвала меня "Максималистом", и я сразу отправился гуглить это слово. Конечно, ей очень понравился мой кавер, работа саунпродюсера Томаша – он поменял пару нот в запевах, ускорил темп песни, и придумал проигрыш по-своему. В общем, получилось здоровски! Я рад, что Ире понравился мой подарок для нее".

Артист указал, что идея перепеть знаменитые хиты Ирины Билык возникла у него в начале года. Таким образом он хотел масштабно поздравить певицу с 50-летием, которое она отпраздновала в апреле 2020 года.

"В этом году, зимой, мы с друзьями отдыхали в Египте. И тогда я предложил Ире идею – к ее юбилею спеть "Фарби", и другие артисты тоже чтобы спели ее хиты. Билык эта идея очень понравилась" – подытожил певец.

Отметим, обложка для песни получилась весьма экстравагантной – в кадре обнаженный Коляденко идет на встречу Билык. Фотограф – Trisha, дизайн разработали Андрей Нисинец и Денис Дехтяренко.

Напомним, что ранее Ирина Билык рассказывала, что ее бывший муж Дмитрий Коляденко жестоко ее избивал. Певица заявляла, что, находясь в гражданском браке с шоуменом, чувствовала, что "может умереть от его рук". По словам Билык, их ссоры иногда происходили "с ножами и ножницами". Дмитрий, в свою очередь, заявил, что никогда не поднимал руку на Билык. пара прожила вместе три года, они расстались в 2006 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица и скрипачка Ассия Ахат перепела знаменитый хит Ирины Билык "Ти мій" в честь его 25-летия. Сама же Билык назвала новую версию песни "невероятной и непохожей на оригинал".