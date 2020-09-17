Коля Лукашенко переедет в Россию: СМИ рассказали, где он будет учиться

Младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай якобы планирует переехать из Минска в Москву, где будет учиться в гимназии МГУ (Московский государственный университет).

Об этом изданию "Комсомольская правда" рассказал бывший президент белорусской Академии наук Александр Войтович. Он также отметил, что получил эту информацию из личных источников, но официально она не подтверждена.

Ранее сообщалось, что Коля Лукашенко будет учиться в лицее Белорусского государственного университета. После того как студенты и преподаватели БГУ выступили против диктатуры Лукашенко и поддержали протесты, Лукашенко-младший забрал документы из учреждения.

Коля Лукашенко будет учиться в Москве. The Village

"То, что он забрал документы – абсолютно точно. А то, что в Москве… Официальных сообщений еще не было. Но у меня есть знакомства в сфере образования, и мне передали, что Коля переводится в гимназию при МГУ. Из лицея БГУ в гимназию МГУ перевестись будет просто", – отметил Войтович.

Также он уточнил, что обучение в гимназии при МГУ упрощает процесс поступления в университет. Вероятно, Николай Лукашенко выберет для углубленного изучения точные или естественные науки.

"Говорят, что у Коли хорошие результаты по химии, биологии. На районной олимпиаде он призер. Если не по блату, конечно, поступает – такие вопросы возникают в подобных случаях… И это дает дополнительные баллы при поступлении в вуз. А Коля, конечно же, намерен получить высшее образование", – подытожил собеседник.

Как сообщал OBOZREVATEL, внучки Александра Лукашенко Анастасия и Дарья забрали документы из лицея Белорусского государственного университета.