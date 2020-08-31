Коля Лукашенко отказался поступать в лицей, выпускники которого выступили против его отца

Сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай забрал документы из лицея Белорусского государственного университета (БГУ), выпускники которого выступили против его отца.

Об этом Telegram-канала "Наша Ніва" сообщили преподаватели заведения. Так, 16-летний парень должен был поступить на биологический профиль, в котором учатся ученики 10-11 классов.

Директор лицея Игорь Варакса не подтвердил и не опроверг эту информацию. Он объяснил, что не может рассказывать информацию о несовершеннолетних абитуриентах. Вероятно, Николай мог забрать документы, так как накануне выборов 9 августа выпускники лицея письменно обратились к властям с требованием восстановления законности в стране и проведения свободных выборов.

Николай Лукашенко отказался поступать в лицей БГУ Газета.Ру

Отметим, впервые о младшем внебрачном сыне Александра Лукашенко заговорили в конце 2004 года, через несколько месяцев после его рождения. В сети также активно обсуждают, кто является матерью Коли Лукашенко. Так, его могла родить Ирина Абельская – бывшый личный врач президента Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео, на которых Александр Лукашенко с Николаем прибывают в резиденцию президента Беларуси с автоматами и в бронежилетах на вертолете. Кадры вызвали ажиотаж в социальных сетях – пользователи высмеяли белорусского президента и начали создавать мемы по этому поводу.