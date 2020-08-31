Коля Лукашенко отказался поступать в лицей, выпускники которого выступили против его отца

Николай Лукашенко забрал документы из лицея БГУ. Lenta.ru
Сын президента Беларуси Александра Лукашенко Николай забрал документы из лицея Белорусского государственного университета (БГУ), выпускники которого выступили против его отца.
Об этом Telegram-канала "Наша Ніва" сообщили преподаватели заведения. Так, 16-летний парень должен был поступить на биологический профиль, в котором учатся ученики 10-11 классов.
Директор лицея Игорь Варакса не подтвердил и не опроверг эту информацию. Он объяснил, что не может рассказывать информацию о несовершеннолетних абитуриентах. Вероятно, Николай мог забрать документы, так как накануне выборов 9 августа выпускники лицея письменно обратились к властям с требованием восстановления законности в стране и проведения свободных выборов.
Николай Лукашенко отказался поступать в лицей БГУ Газета.Ру
Отметим, впервые о младшем внебрачном сыне Александра Лукашенко заговорили в конце 2004 года, через несколько месяцев после его рождения. В сети также активно обсуждают, кто является матерью Коли Лукашенко. Так, его могла родить Ирина Абельская – бывшый личный врач президента Беларуси.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео, на которых Александр Лукашенко с Николаем прибывают в резиденцию президента Беларуси с автоматами и в бронежилетах на вертолете. Кадры вызвали ажиотаж в социальных сетях – пользователи высмеяли белорусского президента и начали создавать мемы по этому поводу.
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