Кольцо по цене квартиры в Москве: сколько денег тратит Пугачева на одежду

Дизайнер Элина Воронцова оценила наряды российской певицы Аллы Пугачевой и рассказала о том, сколько стоит одежда артистки. Так, обувь 71-летней звезды обходится ей в сотни тысяч, а некоторые аксессуары достигают цены небольшой квартиры в Москве.

Также, иногда артистка выбирает вещи, которые ей шьют на заказ, пишет "Комсомольская правда".

По словам Воронцовой, красное пальто, скорее всего, выполнено на заказ и его стоимость определить сложно. А вот ботильоны на певице от Valentino за 70 тысяч рублей.

"Еще одна вариация на тему "конского хвоста" от Аллы Борисовна, и опять много красного цвета. Судите сами: очки , кольцо, маникюр и кофта. Примадонна явно пребывает в любви. Впрочем, это неудивительно, рядом муж и дети. Красный ансамбль разбавляет модная минувшей зимой джинсовка на меху. Очень теплая и стильная. Цены за такую модель варьируются от 20 до 100 тысяч рублей", - говорит дизайнер.

В свой день рождения Пугачева появилась в туфлях от Christian Louboutin, стоимостью в 100 тысяч рублей.

Лаковых ботфорты от Gucci стоят около 100 тысяч рублей.

Средняя цена такой сумки около 20 тысяч рублей.

"На руках у певицы кольца Graff стоимостью как квартира в Москве. На шее интересные украшения из золота необычной формы от молодых дизайнеров", - говорит Воронцова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Галкин показал Пугачеву без макияжа на видео во время прямого эфира с ведущей Настей Ивлеевой.

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