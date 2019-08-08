Коломойский, Лукашенко и даже Вакарчук: видео самых ярких пародий "нового Зеленского"

Бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий, который может прийти на замену в "95 Квартале" Владимиру Зеленскому, пародировал многих политиков.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с яркими выпусками с участием шоумена, в которых высмеивались проблемы Украины (чтобы посмотреть ролики, проскролльте до конца страницы).

Пародии "нового Зеленского"

Под острое перо Великого попали Андрей Парубий и Дональд Трамп, Виталий и Владимир Кличко, украинские чиновники, Виктор Янукович, Петр Порошенко.

Также он мастерски пародировал Владимира Зеленского, Игоря Коломойского, Александра Лукашенко, Святослава Вакарчука, Михеила Саакашвили и Олега Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее студия "Квартал 95" начала искать актера, который заменит нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. 8 августа стало известно, что Великий может прийти на замену сооснователю "Квартала", на что намекнул Евгений Кошевой.

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