"Кололи стероиды, гормоны": у звезды росТВ возникли серьезные проблемы со здоровьем

Популярный российский телеведущий Вячеслав Манучаров удалил молочные железы. По словам шоумена, у него началась гинекомастия – увеличение молочных желез у мужчин.

Об этом рассказал сам Манучаров в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Вячеслав Манучаров Instagram @manucharov

Так, по словам телеведущего, когда-то он весил 135 кг и, чтобы похудеть, пошел в тренажерный зал. Там Манучаров начал колоть стероиды и гормоны.

"Вы же знаете, что я когда-то весил 135 килограммов, я был большим мальчиком. Я три раза в неделю стабильно хожу в зал, потому что если я перестану это делать, я выйду из формы. К сожалению, я заложник этого. Мне нравится этим заниматься, но у этого есть и черная сторона, отрицательная, потому что сейчас модно гормоны, стероиды, уколы красоты. Мы кололи и стероиды, и гормоны и так далее", – вспоминает телеведущий.

Вячеслав Манучаров Instagram @manucharov

Впрочем, вместе с мышечной массой у Манучарова начала расти грудь:

"Мне пришлось удалить молочные железы. Я понял, что больше колоть никогда ничего не буду, но это факт".

Вячеслав Манучаров Instagram @manucharov

Как сообщил врач-маммолог НТВ, Манучаров вовремя обратил внимание на свою проблему, так как это уберегло телеведущего от страшного диагноза – рака груди.

Вячеслав Манучаров Instagram @manucharov

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