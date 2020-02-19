"Кололи стероиды, гормоны": у звезды росТВ возникли серьезные проблемы со здоровьем

Популярный российский телеведущий Вячеслав Манучаров удалил молочные железы. По словам шоумена, у него началась гинекомастия – увеличение молочных желез у мужчин.
Об этом рассказал сам Манучаров в эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ.
Вячеслав Манучаров
Instagram @manucharov
Так, по словам телеведущего, когда-то он весил 135 кг и, чтобы похудеть, пошел в тренажерный зал. Там Манучаров начал колоть стероиды и гормоны.
"Вы же знаете, что я когда-то весил 135 килограммов, я был большим мальчиком. Я три раза в неделю стабильно хожу в зал, потому что если я перестану это делать, я выйду из формы. К сожалению, я заложник этого. Мне нравится этим заниматься, но у этого есть и черная сторона, отрицательная, потому что сейчас модно гормоны, стероиды, уколы красоты. Мы кололи и стероиды, и гормоны и так далее", – вспоминает телеведущий.
Вячеслав Манучаров
Instagram @manucharov
Впрочем, вместе с мышечной массой у Манучарова начала расти грудь:
"Мне пришлось удалить молочные железы. Я понял, что больше колоть никогда ничего не буду, но это факт".
Вячеслав Манучаров
Instagram @manucharov
Как сообщил врач-маммолог НТВ, Манучаров вовремя обратил внимание на свою проблему, так как это уберегло телеведущего от страшного диагноза – рака груди.
Вячеслав Манучаров
Instagram @manucharov
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