Звезда проекта "Від пацанки до панянки" (Новый канал) Настя Иваненко, которая также брала участие в первом сезоне реалити, поделилась жутким рассказом о жестокости своего отца.

Так, в четвертом сезоне реалити Настя решила кардинально измениться, избавившись от угнетающего прошлого. Девушка попала в финал "Пацанок" и для окончательного преображения ей понадобилось избавиться от былых обид. Она поделилась с OBOZREVATEL своей историей.

Настя "Мивина" Иваненко Пресс-служба Нового канала

"Когда мы с участницами реалити были на Шри-Ланке, то проводили обряд очищения от злых духов. Ланкийцы верят, что темные потусторонние силы мешают человеку становиться лучше. Вспомнила папу, который меня наказывал. За то, что я случайно разбросала иголки, он ими колол мои ноги", – поразила девушка рассказом.

Настя отметила, что к обряду отнеслась очень серьезно. Когда ее попросили постучать в барабан, отпуская прошлое, она "прониклась до мурашек".

Финалистка реалити "Від пацанки до панянки" Пресс-служба

"Вспомнила, как сильно напивалась, чем доводила маму до истерик. Вспомнила бывшего парня, который повесился, и наши с ним плохие отношения. Хотелось это все отпустить, вычеркнуть из жизни, чтобы прошлое больше меня не тревожило", – подытожила участница реалити.

Настя Иваненко Пресс-служба

Отметим, Настя Иваненко попала в финал четвертого сезона "Від пацанки до панянки". Вместе с ней за победу будут бороться еще три участницы: Виктория Алехина, Евгения Мазур и Юлия Чигринец. Финал состоится на Новом канале в понедельник, 25 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее героиня популярного реалити "Від пацанки до панянки" (Новый канал) Виктория Кошутина рассказала, что не выходит из дому из-за страха расправы, так как ей постоянно угрожают.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!