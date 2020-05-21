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21 мая • обновлено в 17:38
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"Колол иголками": финалистка "Від пацанки до панянки" рассказала о жестокости отца

1.8т
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Звезда проекта "Від пацанки до панянки" (Новый канал) Настя Иваненко, которая также брала участие в первом сезоне реалити, поделилась жутким рассказом о жестокости своего отца.

Так, в четвертом сезоне реалити Настя решила кардинально измениться, избавившись от угнетающего прошлого. Девушка попала в финал "Пацанок" и для окончательного преображения ей понадобилось избавиться от былых обид. Она поделилась с OBOZREVATEL своей историей.

Настя "Мивина" Иваненко

Настя "Мивина" Иваненко

Пресс-служба Нового канала

"Когда мы с участницами реалити были на Шри-Ланке, то проводили обряд очищения от злых духов. Ланкийцы верят, что темные потусторонние силы мешают человеку становиться лучше. Вспомнила папу, который меня наказывал. За то, что я случайно разбросала иголки, он ими колол мои ноги", – поразила девушка рассказом.

Настя отметила, что к обряду отнеслась очень серьезно. Когда ее попросили постучать в барабан, отпуская прошлое, она "прониклась до мурашек".

Финалистка реалити "Від пацанки до панянки"

Финалистка реалити "Від пацанки до панянки"

Пресс-служба

"Вспомнила, как сильно напивалась, чем доводила маму до истерик. Вспомнила бывшего парня, который повесился, и наши с ним плохие отношения. Хотелось это все отпустить, вычеркнуть из жизни, чтобы прошлое больше меня не тревожило", – подытожила участница реалити.

Настя Иваненко

Настя Иваненко

Пресс-служба

Отметим, Настя Иваненко попала в финал четвертого сезона "Від пацанки до панянки". Вместе с ней за победу будут бороться еще три участницы: Виктория Алехина, Евгения Мазур и Юлия Чигринец. Финал состоится на Новом канале в понедельник, 25 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее героиня популярного реалити "Від пацанки до панянки" (Новый канал) Виктория Кошутина рассказала, что не выходит из дому из-за страха расправы, так как ей постоянно угрожают.

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Автор
Ева Романова
Место
Украина
Теги
шоу Новый канал Від пацанки до панянки
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