Редакция Vogue Ukraine отреагировала на скандальное заявление своего fashion-директора Юлии Пелипас о том, что "в Украине идет гражданская война".

Так, на официальной Facebook-странице журнала был опубликован пост, в котором коллеги женщины отметили, что считаю ее высказывания недопустимыми.

Юлия Пелипас Фото: bestin.ua

"Редакция журнала Vogue UA считает недопустимыми высказывания Юлии Пелипас, появившиеся на ее личной странице 2 июня. Юлия уже признала свою ошибку и попросила прощения у всех украинцев", – сказано в сообщении.

Фото: facebook/VogueUkraine

Фото: facebook/VogueUkraine

В сети бурно отреагировали на публикацию журнала, написав, что "Пелипас стоит уволить с должности".

"Это не извинения, а попытка оправдаться в стиле "сами дураки", "Может ее стоит уволить? Редакция должна нести ответственность. А то красиво переодевать шапки каждый может, а за антиукраинскую позицию должны быть наказания", "Это не ошибка, а позиция и мнение человека", "Ее стоило уволить. А если этого не сделали, значит журнал поддерживает ее позицию", – заявили люди.

Как ранее писал OBOZREVATEL, заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина попала в грандиозный скандал из-за собственного поста о похоронах погибшего бойца "Альфы" СБУ, Героя Украины Дениса Волочаева.