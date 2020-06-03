Главная Новости
3 июня • обновлено в 18:11
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Коллеги Пелипас жестко отреагировали на ее заявление о войне в Украине

1.6т
Читать материал на украинском

Редакция Vogue Ukraine отреагировала на скандальное заявление своего fashion-директора Юлии Пелипас о том, что "в Украине идет гражданская война".

Так, на официальной Facebook-странице журнала был опубликован пост, в котором коллеги женщины отметили, что считаю ее высказывания недопустимыми.

Юлия Пелипас

Юлия Пелипас

Фото: bestin.ua

"Редакция журнала Vogue UA считает недопустимыми высказывания Юлии Пелипас, появившиеся на ее личной странице 2 июня. Юлия уже признала свою ошибку и попросила прощения у всех украинцев", – сказано в сообщении.

"Это недопустимо!" Коллеги Пелипас отреагировали на ее заявление о войне в Украине

Фото: facebook/VogueUkraine

"Это недопустимо!" Коллеги Пелипас отреагировали на ее заявление о войне в Украине

Фото: facebook/VogueUkraine

В сети бурно отреагировали на публикацию журнала, написав, что "Пелипас стоит уволить с должности".

"Это не извинения, а попытка оправдаться в стиле "сами дураки", "Может ее стоит уволить? Редакция должна нести ответственность. А то красиво переодевать шапки каждый может, а за антиукраинскую позицию должны быть наказания", "Это не ошибка, а позиция и мнение человека", "Ее стоило уволить. А если этого не сделали, значит журнал поддерживает ее позицию", – заявили люди.

"Это недопустимо!" Коллеги Пелипас отреагировали на ее заявление о войне в Украине
"Это недопустимо!" Коллеги Пелипас отреагировали на ее заявление о войне в Украине
"Это недопустимо!" Коллеги Пелипас отреагировали на ее заявление о войне в Украине
"Это недопустимо!" Коллеги Пелипас отреагировали на ее заявление о войне в Украине

Как ранее писал OBOZREVATEL, заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина попала в грандиозный скандал из-за собственного поста о похоронах погибшего бойца "Альфы" СБУ, Героя Украины Дениса Волочаева.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Кристина Долматова
Теги
шоу-бизнес шоу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 823.

    Вылечились: 10 440. Умерли: 735.

  • В мире заболели более 6,4 млн человек, погибли – 378 тысяч.

  • Мир предупредили об угрозе "разрушающей" второй волны коронавируса.

  • В ВОЗ заявили, что в Украине постепенно стабилизируется ситуация с эпидемией.

  • Ученые нашли способ замедлить распространение коронавируса.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги